Las firmas de terapias avanzadas logran una inyección récord de 9.000 millones

La pandemia de Covid-19 no solo no ha afectado a la investigación más puntera de las empresas biofarmacéuticas, sino que ha convencido a los inversores sobre la importancia de los avances en salud. El sector de las empresas de terapias avanzadas consiguió en los seis primeros meses del año una inyección financiera nunca vista hasta ahora, un récord de 10.700 millones de dólares (casi 9.000 millones de euros), según los últimos datos de la organización Alliance for Regenerative Medicine (ARM).

Los recursos captados suponen un 120% más que en los primeros meses de 2019: el 81% más en el campo de las terapias génicas, el 387% en terapias celulares y el 25% más en ingeniería de tejidos.

Las fórmulas para conseguir el dinero han sido varias. Por ejemplo, las salidas a Bolsa de estas compañías ha sido un factor muy relevante a pesar de las dificultades en los mercados por la pandemia. El dinero captado en ofertas públicas de venta (OPV) casi triplicó al año anterior (ver gráfico), al captar de los inversores más de 1.400 millones de dólares.

La mayor OPV fue la de la empresa estadounidense Legend Biotech, que captó en el mercado americano 487 millones de dólares y que actualmente dispone de una capitalización cercana a los 4.300 millones. En total, en el sector biotecnológico se produjeron 26 salidas a Bolsa hasta junio, captando 3.300 millones, según un reciente estudio de Evaluate Pharma. Es en el Nasdaq donde este tipo de empresas acuden principalmente a cotizar, ya que es donde se concentran los recursos y los inversores especializados.

En el caso de ampliaciones de capital, las empresas captaron más de 4.000 millones, según recoge el informe de ARM. En ese caso, la californiana Iovance recaudó más de 600 millones y Bluebird Bio (ubicada en el polo de I+D junto a Harvard) captó 575 millones.

Respecto a las licencias de productos y las alianzas entre empresas, estas compañías han sumado 1.615 millones en los primeros seis meses. El capital riesgo también ha estado especialmente activo en las inversiones en estas empresas, gracias a 3.000 millones de inyección, prácticamente al nivel de todo lo que destinó en 2019 al completo.

Las terapias regenerativa lograron romper la barrera de las 1.000 empresas de este tipo de investigación puntera, de las que 238 están en Europa aunque se mantiene el claro dominio de la investigación norteamericana con 543 compañías, sobre todo en los polos de California y en la Costa Este junto a la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El sector se compone de tres líneas de trabajo, la de terapias génicas (en la que tienen actividad 515 empresas), de terapias celulares (632) y una más modesta de ingeniería de tejidos y biomateriales (136). En España, son 12 las compañías que desarrollan estas investigaciones.

Dentro de este sector destacan en los últimos años las investigaciones y los primeros productos en un campo emergente llamado CAR-T, o terapia de células T, que aprovecha las propias células inmunes del cuerpo para reconocer y atacar células malignas en oncología. En esa área trabajan grandes laboratorios como Gilead, Bristol-Myers Squibb o Novartis.

“A pesar de los desafíos mundiales sin precedentes, el sector de la medicina regenerativa y la terapia avanzada demostró una resistencia notable en la primera mitad de 2020. Los pacientes continuaron beneficiándose de las terapias génicas y celulares que hay actualmente en el mercado y en pruebas. La inversión en el sector fue sólida y logró importantes avances en la mejora de la política de acceso a los mercados”, apunta en el informe Janet Lambert, la directora general de ARM.

En el campo de la I+D estas empresas mantienen 1.078 ensayos con pacientes, de los que 394 ya están en la última fase antes de intentar llegar a comercializarse. La mayor parte de la investigación, 665 estudios, se centran en la oncología.