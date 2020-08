Así es el nuevo Kart de Xiaomi que suena como un Lamborghini

Xiaomi es una marca que a lo largo de los años no deja de sorprendernos, ya no solo en sus precios y la decente calidad de sus productos, sino en la variedad de gadgets que lanzan al mercado de forma ininterrumpida sorprendiendo a todos y no dejando indiferente a nadie.

Ahora la marca anunció a principios de la semana pasada y que se espera que entre en funcionamiento en todo el mundo hoy, 16 de agosto, el Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, el equivalente a el modelo Huracan del mundo del karting. Inspirado en el superdeportivo, viene en el mismo color icónico de Giallo Orion e incluye elementos que inmediatamente lo distinguirán como un producto aprobado por Lamborghini.

Con el sello Lamborghini a sus espaldas

El GoKart original, que se vende en los EE.UU. a través de la marca Segway, viene sólo en blanco. La edición Lamborghini es amarilla y lleva el logotipo de Lamborghini en el parachoques. También ha sido equipado con faros Ice Lake Blue LED para una mejor visibilidad nocturna (y una dosis extra de frescura) y neumáticos hechos a medida.

Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition Xiaomi



Otras mejoras que incluye es un labio frontal anticolisión suave TPE y faldas laterales TPE aerodinámicas, garantizando experiencias de conducción cómodas y seguras, y más fiabilidad en caso de colisión.

Con un sistema de emulación de audio que recrea el sonido de un motor Lamborghin

Para ser un digno Kart Huracan a pesar de que no está ni cerca del mismo código el superdeportivo, el Lamborghini Edition GoKart cuenta con un sistema de emulación de audio que recrea el sonido de un motor Lamborghini genuino, también necesario porque este Go es eléctrico, no hace ruido. Emula la sensación de estar llevando un superdeportivo.

En cuanto sus apartados técnicos, este kart es capaz de ofrecerte lo mejor, ya que incluye una batería de 432 Wh con autonomía para aguantar 62 vueltas en una pista de 400 metros y puede llegar a alcanzar hasta 40 km/h con una carga máxima de 100 kilos, por lo que debe ofrecer toda la diversión que desea.

Sin noticias de lanzamiento en España por el momento

La Edición Lamborghini es capaz de transportar una carga de hasta 100 kg (220 libras), por lo que es perfecto para un adulto. O incluso dos. En China, el Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition tiene un precio de 10.000 libras esterlinas, que es aproximadamente $1,440 en el cambio de tipo de cambio actual, y $200 más que el modelo base. La disponibilidad y los precios de otros territorios se anunciarán próximamente.