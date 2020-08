Miguel Vicente (Antai Venture): “Las ‘startups’ buscarán ahora ser más camellos que unicornios”

Miguel Vicente habla con entusiamo de Barcelona Tech City. De los objetivos cumplidos y de los planes por desarrollar. "Nació hace ocho años como una asociación sin ánimo de lucro de la mano de varios emprendedores. Nuestro objetivo era multiplicar por tres el tamaño del ecosistema tecnológico de Barcelona, y lo hemos superado, pues lo hemos multiplicado por más de seis".

Cuenta que después se plantearos crear varios espacios emblemáticos dedicados a startups, que aceleraran la atracción del talento internacional y el desarrollo del talento local. "Así nació el Pier01, que son casi 12.000 metros cuadrados, donde conviven startups con aceleradoras, centros de innovación de grupos corporativos como el de Seat o Gas Natural, y eso hace que surja la magia de la innovación y que el conocimiento fluya".

Ya tienen más de 1.200 startups asociadas y Vicente destaca cómo todo ello ha llevado a Forbes a situar a Barcelona Tech City como uno de los cinco hubs tecnológicos más grandes del mundo.

Ahora, la meta es ampliar ese campus con la creación de nuevos espacios verticales; todos conectados entre sí. "Ahora hemos anunciado uno en la Bolsa de Barcelona, centrado en fintech, y el objetivo es abrir otros especializados en retail, ciencias de la vida y movilidad, áreas donde Barcelona tiene una fuerza importante, y donde vamos a ver crecer muchas startups".

Vicente destaca cómo hoy hay una enorme competencia por el talento y defiende que los hubs tecnológicos españoles, como los de Barcelona, Madrid o Valencia, tienen una gran capacidad de atracción. "Debemos aprovechar que estamos en la época de Zoom [con la pandemia], donde la gente va a teletrabajar más y va a poder vivir donde quiere, para atraer todo ese capital humano".

Para este experto si algo ha cambiado en estos últimos diez años es el perfil de los emprendedores españoles. "Ya no se plantean lanzar una startup para el mercado español y con idea de aterrizar años después en Latinoamérica. Ahora, desde el inicio, hacen una concepción de su proyecto global, aunque se planteen España como mercado de pruebas. Eso nos permite atraer el mejor talento y a los mejores fondos internacionales. Al final, es una competencia entre hubs internacionales, y no hay nada que hoy impida que el próximo Spotify pueda crearse en España, porque tenemos esa capacidad de atraer talento y los fondos internacionales están ahí... no tienen nacionalidad y están apostando por compañías globales".