Gboard se actualiza para añadir soporte a la escritura inteligente y más

El teclado de Google es una de las mejores herramientas de escritura. Y es que, el fabricante con sede en Mountain View no para de lanzar mejoras a su app, haciendo que su funcionalidad gane enteros. Y la última actualización de Gboard pinta mejor que nunca.

Hablamos de Gboard v9.7, la nueva versión que esconde algunas novedades muy interesantes. Para empezar, ahora podrás activar Google Assistant de forma mucho más rápida. Para ello, contarás con un botón dedicado en el teclado que te permitirá preguntar directamente al asistente.

Nice to see Gboard add support for smart completions. pic.twitter.com/oxCtnv85Qi