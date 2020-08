La incidencia del virus en España duplica la de Rusia

El coronavirus da una tregua a las comunidades que la semana pasada registraron un incremento de casos. El Ministerio de Sanidad ha notificado 1.486 nuevos casos en las últimas 24 horas, 3.316 nuevos positivos en la última semana. En total, desde el viernes -el último día que Sanidad dio datos de contagios-, el Gobierno ha notificado 8.618 positivos más. En total, se han contagiado 322.980 personas y la incidencia acumulada de las últimas dos semanas ha superado los 90 infectados por cada 100.000 habitantes, una cifra que casi duplica la de Rusia, el país con más contagios de Europa.

"La incidencia afecta a las mismas comunidades que las últimas semanas: Aragón (348), País Vasco (342), Madrid (224), Navarra (146) y Cataluña (76)", ha detallado Fernando Simón, coordinador de la emergencia sanitaria que ha indicado que continúa habiendo un "cierto" nivel de transmisión comunitaria, "pero se va reduciendo". En concreto, los casos de Cataluña.

Según ha indicado el epidemiólogo, los brotes en esta región están en fase de descenso, así como en Lleida y en Barcelona. Aunque la expansión del virus se ralentiza, la Generalitat continúa realizando test masivos. Este lunes los ha extendido a dos municipios más, Vilafranca del Penedés y Santa Coloma de Gramanet, y desde la semana pasada ya se hacen en Ripollet, Sabadell y Terrassa (Barcelona).

"El hecho de que en Barcelona se haya estabilizado la expansión del virus, implica que las medidas que se aplican tienen capacidad para controlar los brotes, a pesar de su complicación. Porque Madrid y Barcelona son los dos puntos de mayor riesgo de nuestro territorio", ha explicado el doctor.

La incidencia en Aragón, que representa una gran parte de los casos que se notifican en España, también se estabiliza, incluso en Zaragoza, "aunque la evidencia no es tan clara como en Barcelona", ha argumentado Simón. El presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, ha explicado a la cadena Ser que las malas cifras son debido a la mezcla de la apertura de locales de ocio nocturno y al incremento del número de temporeros. Lambán, por otra parte, ha explicado que es partidario de no confinar Zaragoza, la ciudad donde se acumulan la mayoría de positivos de la región.

El número de fallecidos, sin embargo, ha aumentado este lunes. Durante la última semana han perdido la vida 65 personas, fundamentalmente por los datos de Aragón que registra más de la mitad de los decesos. "En este territorio había un importante número de afectados en residencias de ancianos que se han incrementado durante el fin de semana", ha argumentado Simón.

La edad media de los afectados continúa descendiendo. Según Simón más del 70% de los afectados son personas de menos de 30 años, aunque hay un 10% de infectados de más de 60 años, "lo que marca el número de vulnerables en una cifra baja". Este dato se refleja en la letalidad, que sigue en caída libre. "La enfermedad afecta a personas más jóvenes y se detectan a más asintomáticos".

Las hospitalizaciones se multiplican por cinco desde el fin del estado de alarma

Los ingresos en hospitales continúan aumentando a un ritmo lento pero constante. Si cuando se levantó el estado de alarma, el 21 de junio, el número de hospitalizaciones era de 99, este lunes ha sido de 750, casi cinco veces más. El aumento de ingresos no es homogéneo en todo el país y ha hecho subir la presión hospitalaria en Aragón (259 ingresos en los últimos siete días) o en Madrid (119 en el mismo periodo). "El sistema asistencial de Aragón no está en una situación crítica en absoluto", ha explicado Simón. No obstante, el Ejército levantará el miércoles un hospital de campaña en el aparcamiento del Hospital Clínico de Zaragoza. "Hay que ser muy cautos, el sistema asistencial de Aragón tiene que utilizar todos los planes de contingencia que tenía previsto, y ya lo está haciendo".

Tras volver a imponer medidas propias de la fase 2 a los 400 habitantes de Villafranca del Penedés desde el pasado sábado, la Junta de Extremadura ha decidido levantar las mismas restricciones para los 700 vecinos de la localidad de La Morera a partir de esta media noche, donde quedarán restringidas las reuniones y los aforos. El brote detectado en el municipio se originó en una celebración familiar y afecta a una veintena de personas. Andalucía, por su parte, casi ha triplicado sus brotes activos de coronavirus en las últimas dos semanas, al pasar de 38 brotes a finales de julio hasta los 110 focos este lunes.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avanzado que esta semana se alcanzarán los 20 millones de casos y 750.000 fallecidos. Adhanom ha lamentado que el trabajo científico se ve lastrado por la necesidad de fondos. “Solo para las vacunas se necesitan 100.000 millones de dólares”. Además, ha advertido de que el coronavirus no sigue patrones estacionales, "si se levanta la presión sobre el virus, el virus vuelve".