El Betis desafía el decreto Garzón: firma su mayor patrocinio con una casa de apuestas

El Real Betis Balompié ha firmado el mayor patrocinio de su historia con la casa de apuestas Betway, que se convertirá en su principal socio comercial a partir de la próxima temporada que comenazará en septiembre. Según ha anunciado hoy el club de fútbol sevillano, el acuerdo abarca "activos en hospitality, derechos de imagen, publicidad en soportes de primer nivel y derechos digitales" en todas las secciones del club, además del patrocinio de la camiseta.

El director general de negocio del Betis, Ramón Alarcón, reconoce en un comunicado que este acuerdo "es el más importante cuantitativamente hablando de nuestra historia". Y lo firma en un momento de gran incertidumbre para el sector del juego online. El patrocinio de Betway y el Betis desafía de manera abierta el decreto de la publicidad del juego diseñado por el Ministerio de Consumo, encabezado por Alberto Garzón.

La última versión de su borrador, fechado el 30 de junio y enviado a Bruselas, que no ha puesto ninguna alegación al mismo, indica de forma textual que "no será admisible el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas”, aunque en su primera versión sí contemplaba este tipo de patrocinios. La normativa no ha sido aún aprobada, por lo que las prohibiciones aún no son efectivas. La intención de Consumo es que pase por el Consejo de Ministros el próximo mes de octubre.

Pero las prohibiciones que contempla la futura norma va más allá de las camisetas, ya que "la emisión, emplazamiento o difusión del patrocinio mediante comunicaciones comerciales a través de medios presenciales en estadios, instalaciones o recintos deportivos de cualquier tipo deberá ajustarse a las limitaciones horarias y los requisitos" establecidos en el real decreto. Es decir, que la aparición del logotipo de la casa de apuestas en, por ejemplo, las vallas publicitarias del estadio, o en cualquier otro tipo de soporte interior, solo puede mostrarse en los estadios entre la 1 y las 5 de la madrugada, el único horario que el decreto permitirá para la publicidad del juego online.

En el referido comunicado del Betis, su director general de negocio explica que "el compromiso llega de la mano de una compañía líder en su ámbito y que ejerce un escrupuloso cumplimiento de la regulación vigente para su sector".