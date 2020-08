El Gobierno lanza una guía con medidas en transporte y alojamiento para evitar el contagio entre temporeros

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han presentado a las comunidades autónomas una guía para la prevención y control del coronavirus en las explotaciones agrícolas que contraten temporeros con medidas relacionadas con el transporte y alojamiento, tras los últimos rebrotes en diferentes explotaciones agrarias.



En concreto, el empresario o gestor de la explotación agrícola tendrá que adaptar su plan de prevención para incluir las medidas organizativas, técnicas y de formación e información de los trabajadores que aseguren la prevención y control de la transmisión.



Las explotaciones agrarias deberán tomar medidas para limitar las cadenas de contacto y transmisión tanto como sea posible. Para ello, la guía propone partir de las cuadrillas como un grupo de trabajo y convivencia estable sobre el que pivotarán las medidas preventivas en la explotación. Los integrantes de una cuadrilla deben estar físicamente separados tanto como sea posible y las cuadrillas no deben mezclarse entre sí.



En concreto, la guía establece que, en la medida de lo posible, se debe intentar que las cuadrillas estén formadas por grupos estables de alojamiento durante la campaña. En el caso de que una persona presente cualquier sintomatología que pudiera estar asociada al coronavirus (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.), no deberá acudir a la explotación hasta que no se haya realizado una valoración médica y tampoco quien haya estado en contacto estrecho con una persona afectada.



Además, las actividades laborales deben planificarse, en la medida de lo posible para que los trabajadores puedan mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, especialmente durante las tareas de carga y descarga de mercancías en remolques, almacenes etc. También se mantendrá la distancia interpersonal entre los puestos de trabajo.



Respecto al transporte, la guía señala el uso de mascarilla según las normas de la propia de la región y, siempre que sea posible, utilizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal. Si el desplazamiento es en vehículo de empresa, esta debe garantizar su limpieza y disponer de productos de higiene de manos, papel de un solo uso y un lugar donde descartar los desechos. Además, la empresa registrará los datos de los trabajadores que en los últimos 14 días hubieran viajado fuera de la Comunidad Autónoma.