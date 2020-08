Apple vuela en un aire que se va enrareciendo

Apple publicó sus resultados el jueves, y el trimestre estuvo razonablemente bien, pero la acción cotiza como lo hacen los mejores. Los ingresos subieron un 11%, gracias en parte al aumento de ventas de Macs y iPads a clientes confinados. Pero los inversores están apostando a que las ventajas de la pandemia duren, mientras prestan poca atención a las amenazas. Estas suposiciones son demasiado optimistas.

Apple se está beneficiando del confinamiento, pero la tajada que le están sacando Microsoft o Amazon.com es todavía mayor. La obligación de teletrabajar supone mayores ingresos para los negocios de la nube de ambas empresas. El comercio minorista online de Amazon creció desorbitadamente. Los ingresos de Microsoft aumentaron un 13% en el segundo trimestre, mientras que Amazon afirma que sus ingresos subieron un 40%.

Apple vende servicios como apps y subscripciones, y sus ingresos aumentaron un 15%, pero cerca de dos terceras partes provienen de las ventas de equipos, y el 44% lo representa la venta de iPhones, que subieron menos de un 2% interanual. Los clientes acabarán cambiando de móvil, pero eso no basta para impulsar el crecimiento. Y el buen crecimiento de las ventas de iPads y Macs del trimestre probablemente no continúe, porque no habrá motivos para cambiar tan pronto los dispositivos.

Queda el negocio de servicios: esas divisiones crecerán, pero serán incrementos normales, y no hasta el punto de justificar el múltiplo de 26 veces los ingresos de los próximos 12 meses que le otorgan los inversores, que viene a ser el doble del múltiplo medio al que cotizaba entre 2015 y 2018, según Refinitiv.

Mientras tanto, el riesgo proveniente de los frentes antimonopolio va en aumento. La Comisión Europea inició una investigación antimonopolio de la empresa en junio. En Estados Unidos el Subcomité Antimonopolio de la Cámara de Representantes llamó a declarar al jefe de Apple, Tim Cook, junto a los jefes de otras tres grandes empresas. Aunque la pandemia ha elevado a todo al sector tecnológico, la marea alta ha izado injustamente a Apple.