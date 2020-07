La ola de cancelaciones dispara los conflictos legales en el sector turístico

El auge de los rebrotes por coronavirus en diferentes comunidades autónomas y, en especial, las recomendaciones de varios países europeos de no viajar a España han llevado a numerosos turistas nacionales e internacionales a cambiar sus planes para estas vacaciones. De hecho, según fuentes de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) un 90% de los clientes británicos ya han anulado sus reservas para el mes de agosto, y la tasa de ocupación media en destinos de costa no supera el 50% cuando debería rondar el 80% por estas fechas.

Después de tres meses y medio marcados por el cierre de actividad decretado por el Gobierno, las cancelaciones no han hecho más que agravar la ya de por sí delicada situación económica que atraviesa el sector, así como las tensiones entre las empresas que lo componen. “La recaída de la demanda ha complicado la situación. Estamos recibiendo muchas consultas por incumplimientos contractuales y empezamos a ver las primeras demandas cruzadas”, asegura Felipe García, socio de Círculo Legal.

Política de cancelaciones

En el centro del conflicto está la política de cancelaciones. La mayoría de las plataformas de viajes online están reembolsando sistemáticamente todos los adelantos a los huéspedes que han decidido anular sus reservas, independientemente del motivo de cancelación. Esta práctica no está siendo precisamente bien recibida por el resto de los agentes implicados que se quejan de no tener margen para reaccionar. “Nos encontramos con decenas de habitaciones vacías de un día para otro, o con que el huésped directamente no se presenta. Es una situación bastante difícil de manejar”, reconoce Luis Callejón, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol.

Como explica Carmen Huélamo, socia de Ecija, la Ley vigente solo ampara a los consumidores que se vean afectados por alguna causa relacionada con el Covid-19. Esto quiere decir, según la abogada, que los hoteleros podrían oponerse a la devolución del dinero si las autoridades sanitarias no han decretado ninguna restricción a la movilidad (como una cuarentena obligatoria) y el servicio puede prestarse sin limitaciones. “Todo dependerá de las condiciones que se hayan pactado contractualmente”, recalca la letrada.

Cambios contractuales

Por lo general ,tanto las plataformas online como los grandes turoperadores suelen reservar un determinado número de habitaciones, por varias temporadas a cambio un precio mínimo garantizado. No obstante, la pandemia ha llevado a estas grandes empresas a modificar las condiciones del servicio hasta el punto de eliminar cualquier tipo de compensación si no se cubren las plazas de alojamiento acordadas.

Manuel Linares, abogado de Montero Aramburo, apunta que “nos encontramos ante contratos claramente atípicos, que carecen de regulación legal y que provocan mucha inseguridad jurídica entre los dueños de los hoteles”. Por ello, revela, cada vez más alojamientos se están planteando acudir a los tribunales para que sean los jueces los que reequilibren el reparto de pérdidas.

Concursos de acreedores

No obstante, si hay algo que preocupa al sector es la falta de liquidez. En concreto, las agencias de viajes están encontrando dificultades a la hora de recuperar las entregas a cuenta hechas a grandes turoperadores y aerolíneas. Mónica Julve, abogada de Monlex, incide en que el turismo es un negocio muy interconectado y advierte de que estos retrasos pueden dar lugar a reclamaciones de cantidad en cadena o, lo que es peor, concusos de acreedores.

Julve recomienda a tanto a las empresas turísticas como a los consumidores ser pacientes a la hora de hacer valer sus derechos. “Deben ser consientes de que muchas veces los juicios no solucionan el problema más allá de que haya un reconocimiento legal. En tiempos difíciles, como los actuales, es preferible llegar a acuerdos”, concluye.