Prepara tu móvil porque Tesla tiene cuatro wallpapers para regalarte

Tesla es de esas compañías que ha superado la barrera de la mitomanía de tal forma que sus clientes no lo son tanto por los productos en sí, que también, como por esa aura appleliana que le rodea y que transforma un simple coche eléctrico en algo más trascendente. Tal vez por ese lado le venga el éxito cosechado en los últimos años y que le ha permitido convertirse en uno de los constructores de automóviles con más valor del mundo.

De ahí que no solo sus coches sean noticia, sino también cualquier otro elemento que permita que ese Tesla way of life siga creciendo sin medida, alrededor de productos de merchandising que sirven para hacer proselitismo de la causa. Así que hoy no os traemos un nuevo vehículo, o un récord de velocidad o autonomía eléctrica, sino varios wallpapers para vuestros smartphones, cortesía de la filial china de los de Elon Musk.

Ya los puedes descargar

Estos cuatro wallpapers han sido publicados por la cuenta de Twitter de Tesla en China y son, según palabras del propio mensaje donde están insertas, "fondos de pantalla enérgicos" que van a servir para que puedas cargar "tu aventura diaria". Justo aquí debajo los tenéis, por si queréis echarles un vistazo y más tarde bajarlos a vuestros dispositivos.

Pick up the energetic wallpapers, and charge your everyday adventure! pic.twitter.com/HOTDtLpdpw — Tesla China (@teslacn) July 27, 2020

Si queréis instalarlos en vuestro smartphone, el proceso es bien sencillo ya que solo tenéis que acceder a ese tuit desde el móvil y, una a una, ir guardando cada fondo de escritorio en el carrete de iOS o la galería de Android. Una vez que los tenéis allí, en la parte de Apple, tendréis que ir hasta los "Ajustes", "Fondo de pantalla" y escoger cualquiera de los cuatro que os habéis descargado en el terminal. Por último configurad si queréis que aparezca tanto en la pantalla de bloqueo como en la de inicio y si tendrá efecto de profundidad.

En el caso de Android el proceso es muy sencillo ya que desde la propia pantalla de inicio solo tenéis que entrar en su menú de personalización y escoger "Wallpaper". Allí buscáis en vuestro teléfono el lugar donde están almacenadas las imágenes y elegid vuestra favorita para añadirla. Del mismo modo que ocurre en iOS, podréis seleccionar si la utilizaréis en la pantalla de inicio o en la de bloqueo, o en ambas a la vez, y aceptar los cambios para que surtan efecto. Ya tenéis vuestro smartphone personalizado para ser todo un fan de Tesla.