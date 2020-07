AlertCops ya permite reportar 'delitos de odio', ¿sabes cómo denunciarlos?

AlertCops es la app oficial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que podemos llevar en el bolsillo y que no solo sirve para tener controlados a los distintos miembros de la familia por si se producen emergencias (modo Guardián), sino que cuenta con todo un rosario de opciones para denunciar en tiempo real delitos que se pudieran estar cometiendo.

Y es que en los últimos doce meses, sus funciones se han ido completando desde la versión inicial que, sin ser tan profunda y completa, sí que ofrecía una idea de por dónde iba a ir su crecimiento. Y con la última actualización, parece claro que desde la propia Policía, quieren que seamos más concretos que nunca a la hora de denunciar cualquier incidente.

El botón de Delitos de odio, ya disponible

Con ese nuevo botón credo en la página principal de la app, los usuarios ya podremos denunciar en tiempo real todos aquellos delitos de odio a los que podamos estar asistiendo. Estos incidentes están definidos por el propio Ministerio del Interior como los que se cometen con sesgos "racistas, antisemitas u otros referentes e ideología, religión o creencias, orientación sexual, enfermedad o discapacidad".

AlertCops ya permite reportar los delitos de odio.

De esta manera, y tras los incidentes vividos en EE.UU. tras el asesinato de George Floyd, nuestras autoridades deciden incluir un acceso específico para este tipo de problemas que, desgraciadamente, siguen siendo comunes en muchas partes del mundo. De esta manera, y ante un incidente que se esté produciendo, los agentes de la autoridad pueden intervenir para evitar problemas mayores.

Para denunciar un delito de odio con AlertCops simplemente debemos tener actualizada la app a la versión 5.2.0 y, en la página principal, seleccionar el nuevo botón. De allí pasaréis a otra pantalla donde es necesario documentar de alguna forma eso que estamos denunciando, bien a través de una foto, de un conjunto de ellas o de un vídeo. Aun así, la app ofrece la posibilidad de no enviar ningún elemento gráfico si, por cualquier razón (por ejemplo, la violencia de la situación) no podemos obtener una prueba gráfica.

La app nos permite, a continuación, dos modos de contactar con la Policía: uno a través de un chat, y otro con una llamada. Eso sí, antes de reportar algo que no se considere un delito de odio, la propia AlertCops nos ofrece información relevante, por si eso que estamos viendo no se ajusta a lo que es considerado de forma general como un ataque contra las creencias, razas, ideología, etc. de otra persona. Solo si estamos seguros, tendremos que dar el siguiente paso de denunciar.