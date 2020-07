Todo lo que sabemos sobre los nuevos iPhone 12: ¿van a ser tan potentes?

Estamos a escasas siete semanas de una fecha clave que se repite año a año desde hace casi una década. Esa segunda semana de septiembre en la que se anuncian los nuevos teléfono de Apple y que este año estará marcada por la crisis del coronavirus y la Covid-19. Pero, ¿qué podemos esperar de los nuevos teléfonos de los de Cupertino?

Lo primero que hay que decir es que los iPhone 12 serán los primeros en muchos años en modificar su diseño, y no nos referimos a ese notch, Face ID o frontal todo pantalla, sino a las formas generales de los terminales. Con esta generación atrás quedarán las medidas estándar y ese factor de forma estrenado por los iPhone 6 en 2014. Por si eso fuera poco, volverán los usos de los viejos iPhone 4, con bordes cuadrados, así como nuevos modelos que extenderán la gama como nunca antes: iPhone 12 con pantalla de 5,4 pulgadas, iPhone 12 Max de 6,1, iPhone 12 Pro de 6,1 y iPhone 12 Pro Max de 6,7.

Potencia, rendimiento y embalaje

Una de las últimas noticias aparecidas tienen que ver con la potencia que tendrán los nuevos terminales. El chip A14 Bionic fabricado con tecnología de 5nm. no solo será más eficiente energéticamente (ahorrará hasta un 30%) sino que aumentará su potencia en un 15% respecto de los A13 de los iPhone 11. Si a eso le añadimos 6GB de memoria RAM, estamos ante unos teléfonos que muchos ya aventuran que arrasaran en potencia a los topes de gama mejor equipados de Android. Pero hay más.

Diseño de concepto de los próximos iPhone 12.

Las baterías también se verán afectadas y, a día de hoy, todo parece indicar que tendrán menos capacidad que las vistas en la gama de iPhone 11. ¿Y las cajas? Este 2020 será el primer año en el que veamos una caja más delgada en los iPhone, que todos los analistas apuntan a que no tendrá ni cargador, ni los ya famosos Earpods de cable: solo el smartphone y la escasa documentación que suele venir con ellos (¿mantendrán la pegatina con el logo de Apple?). Un movimiento arriesgado de los de Tim Cook que veremos hasta qué punto afecta al precio con el que llegarán a las tiendas.

Precisamente, en este punto hay un nubarrón en el horizonte: los expertos en adivinar el futuro de estos iPhone (Ming-Chu Kuo, etc.) hablan de una tecnología 5G que será más cara y que obligará a Apple a subir un pequeño escalón en los precios. Esperemos que todo eso que quitarán de las cajas compense el aumento para que, al menos, se queden en los mismos niveles vistos en 2019 con todos sus iPhone 11.

Por último el sensor de profundidad, ese famoso LiDAR: las distintas fuentes que han hablado de él no se ponen de acuerdo sobre si llegará a no a toda la gama, o solo al modelo más caro, el iPhone 12 Pro Max, a imagen y semejanza de los nuevos iPad Pro que llegaron durante el confinamiento. Por cierto, ¿sabes cuándo se pondrán a la venta? Octubre es el mes que todos barajan como probable, aunque sin mover la keynote (digital) de septiembre por aquello de que parezca que las cosas no han cambiado tanto.