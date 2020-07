Los iPhone 12 se presentarán en septiembre, ¿y cuándo se pondrán a la venta?

Desde que se desató la crisis del coronavirus en China, con el confinamiento de Wuham allá por el mes de enero, ya empezaron a aparecer informaciones que hablaban de que esas medidas tomadas en el país asiático tendrían consecuencias en el proceso de producción de los nuevos smartphones de Apple.

Esas consecuencias se convertirían en un retraso a la hora de poner a la venta los terminales, lo que llevaría del tradicional mes de septiembre al de octubre e, incluso, noviembre. De momento los de Cupertino no han dicho nada, ni lo harán, pero sí llegan informaciones sobre un movimiento que podría encajar con la filosofía que muchas veces muestran los de Tim Cook a la hora de "hacer como que" mantienen los planes que tenían previstos desde un principio.

La cita de septiembre, inamovible

El caso es que los norteamericanos habrían encontrado una manera de ofrecer cierta normalidad a pesar de las circunstancias que nos ha tocado vivir y que sería una especie de "sí pero no" que dejaría las cosas como siempre, aunque con cambios. Y es que la famosa keynote que tiene lugar dentro de los diez primeros días de septiembre, se mantendría intacta para dar a conocer al mundo cómo serán sus nuevos iPhone 12.

Según señalan desde Analysts Wedbush, lo que Apple habría decidido cambiar es la fecha de venta de los nuevos teléfonos, llevándosela hasta el mes de octubre, sin especificar semana. Recordad que los terminales suelen llegar unos doce días después de su anuncio, para las últimas semanas de septiembre, por lo que el retraso se alargaría a partir de ahí casi un mes.

AL BELLO AFP

No penséis que este modus operandi es nuevo. Con algunos modelos de iPad, desde el anuncio hasta su puesta a la venta, transcurrieron más de dos semanas llegando en algunos casos a un mes completo. En España, por ejemplo, también tenemos casos de iPhone anunciados en septiembre y que no se pusieron a la venta hasta la últimas semana de octubre: ocurrió en 2011 con el iPhone 4S, aunque las razones de ese retraso fueron que, por aquel entonces, no éramos para Apple un mercado de primera.

Sea como fuere no parece que lanzar los nuevos iPhone 12 en octubre sea una mala noticia ya que la espera tampoco será tan larga como en un principio se creyó, al comienzo de la crisis y los confinamientos masivos. En aquellos primeros días de abril, los analistas llegaron a dar por hecho que los nuevos terminales podrían irse hasta noviembre e incluso más allá. Así que si los estás esperando con mucho hype, puede que la espera se te haga mucho más corta.