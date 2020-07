El Gobierno tira de fondos FEDER para el plan de extensión de fibra a la España vacía

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, dirigida por Roberto Sánchez, ha firmado la resolución, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA), en la convocatoria 2020. En la resolución se establece la cuantía máxima disponible para la concesión de ayudas con cargo a esta convocatoria es 24,5 millones de euros en la modalidad de subvenciones y de 125 millones en la de anticipos FEDER.

Unos fondos por los que habitualmente compiten las grandes telecos, de cara al desarrollo de infraestructuras de nueva generación en zonas de menor población.

“La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) considera que las actuaciones contempladas en esta convocatoria del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación constituyen un elemento básico dela estrategia de desarrollo de las redes ultrarrápidas en España, alineada con la decisión del Gobierno de llevar a toda la ciudadanía el avance de las infraestructuras y servicios propios de la Sociedad Digital”, señala en la resolución.

De igual forma, destaca que la importancia estratégica de dotar de cobertura de las redes públicas de banda ancha de muy alta velocidad a este último 10% de la población que no dispone de ella ni de planes de algún operador para su dotación, localizada en las poblaciones más rurales y dispersas de nuestra geografía, en su mayoría pertenecientes a lo que se ha venido conociendo como la España vaciada.

Al mismo tiempo, indica que, con la aparición de esta nueva situación, ha quedado demostrado que las nuevas infraestructuras de conectividad de banda ancha de nueva generación desarrolladas en los últimos años han facilitado la continuidad de la actividad económica y social de muchas empresas y entidades, al tiempo que han aliviado la situación de confinamiento de los ciudadanos durante la presente crisis sanitaria de la COVID-19.

La secretaría de Estado defiende que es necesario que el apoyo financiero que las ayudas PEBA-NGA va a suponer y que resulta imprescindible para que los operadores de telecomunicaciones puedan afrontar con garantías el despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad en zonas cada vez más aisladas y lejanas, que proporcionan una menor rentabilidad, debe llegar cuanto antes a dichos operadores si se quiere materializar y dar continuidad a la política pública de extender la cobertura de redes de muy alta velocidad.

El ámbito de concurrencia del programa PEBA-NEGA abarca a todas las provincias españolas y al de las ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla. No obstante, en esta convocatoria no se incluyen dotaciones presupuestarias para las tres provincias del País Vasco, Guipúzcoa/Gipuzkoa, Vizcaya/Bizkaia y Álava/Araba, al haberse agotado la ayuda FEDER asignada en el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, ni las provincias de Madrid y Barcelona, al quedar por debajo del umbral de prioridad de esta convocatoria debido a la superación del 95% de cobertura a más de 100 Mbps con los proyectos PEBA-NGA de convocatorias anteriores en ejecución. Tampoco se incluyen las Ciudades de Ceuta y de Melilla al no haberse identificado zonas elegibles en las mismas.

Las ayudas que se convocan mediante esta convocatoria podrán solicitarse para proyectos con ejecución plurianual, siempre que el plazo de ejecución no se extienda más allá del 31 de diciembre de 2022.