El Gobierno vasco prohíbe votar a 200 personas con coronavirus

Unas 200 personas que han dado positivo por coronavirus tras realizar un test PCR no podrán votar en las elecciones vascas de este domingo. Así lo ha confirmado la consejera de Salud, Nekane Murga, este viernes. Además, los 500 ciudadanos identificados como contactos estrechos de casos positivos y que tienen realizada una prueba serológica negativa podrán acudir al colegio electoral, aunque cumpliendo determinadas medidas de protección.



Estos últimos recibirán un SMS este sábado con las instrucciones para poder hacerlo si continúan "sin síntomas". En concreto, solo podrán salir de su domicilio para ir a votar, deberán llevar el voto desde casa, en todo momento llevar mascarilla quirúrgica, realizar una "adecuada" higiene de manos y mantener la distancia mínima de 1,5 metros, así como acudir en una franja horaria de poca afluencia.

"Son unas 200 personas en todo el País Vasco", ha asegurado la consejera. Preguntada por si no van a habilitar algún mecanismo especial ha respondido: "Yo no sé cuántas personas hay en Euskadi con tuberculosis, o ictus u otros problemas. Pero personas enfermas hay con patologías que también les pueden impedir ir a votar", ha argumentado. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha ratificado que "la ley electoral no contempla ninguna alternativa a que estas personas puedan votar", ha dicho.



Tampoco podrán acudir a votar las personas a las que se les ha indicado la realización de PCR y ese día todavía estuvieran pendientes de resultado.