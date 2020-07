SG descarta rebajas de rating en la deuda soberana española

Las tres grandes agencias de rating -S&P, Moody's y Fitch- ya han tenido ocasión de pronunciarse sobre el impacto del Covid-19 en el perfil crediticio del Reino de España y han mantenido sin cambios su calificación financiera, a pesar del duro derrumbe económico que se prevé para este año a causa de la pandemia. En Société Générale prevén que no habrá tampoco rebajas de rating para la deuda soberana en las próximas revisiones del resto del año y confían en que el Tesoro mantendrá sin dificultades su acceso al mercado, gracias sin duda al apoyo extraordinario del BCE.

"No esperamos rebajas del rating soberano español. Las agencias de calificación están bastante cómodas", ha explicado hoy en rueda de prensa Jaime Sanz, responsable de asesoramiento de rating para estados soberanos de Société Générale en España. En su opinión, la clave está la estabilidad que está proporcionando al mercado el BCE, en un momento en que los estados soberanos se ven obligados a emitir enormes cantidades de deuda para hacer frente al impacto económico del coronavirus. "Es muy importante para las agencias de rating que no haya discusión sobre si el volumen de deuda es demasiado alto, y eso no se está dando", añade Sanz.

La firma francesa no augura "ninguna dificultad" de financiación este año para el Tesoro ni tampoco el siguiente, a pesar de que la necesidad de financiación prevista para 2020 ha aumentado en más de 100.000 millones de euros sobre lo previsto a inicios del ejercicio, hasta los 297.000 millones de euros.

En lo que va de año, el Tesoro ha realizado un total de cinco emisiones sindicadas en las que ha captado 52.000 millones de euros, con una demanda agregada de 282.500 millones y un ratio de sobre subscripción de 5,4 veces, explican desde SG.