El uso de mascarillas será obligatorio en Cataluña a partir de mañana aunque se cumpla la distancia de seguridad

El uso obligatorio de mascarillas en todo momento, aunque se cumpla la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre personas, entrará en vigor en toda Cataluña a partir de este jueves. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Quim Torra, este miércoles en el Parlamento.

"Estamos monitorizando 24 horas al día hospitales de Lleida y Segrià, y haciendo todo el trabajo de rastreo, de medidas de protección. Hoy el Procicat [el comité de técnicos encargado de dirigir la emergencia del coronavirus] aprobará el uso de las mascarillas, sin tener en cuenta el distanciamiento, en Lleida y en toda Cataluña", ha asegurado Torra un día después de que la consellera de Salut, Alba Vergés, valorara la posibilidad en una entrevista en RAC1. Meritxell Budó, portavoz del Ejecutivo catalán, lo confirmó también a lo largo del día, como medida para frenar la expansión de los brotes que mantienen aislados a los más de 200.000 vecinos del Segriá (Lleida).

La misma medida de protección en los espacios públicos se ha impuesto en Ordizia (Guipúzcoa), tras elevarse a 48 los casos positivos del brote cuyo origen se cree que podría estar importando de Lleida. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha anunciado nuevas medidas para frenar la expansión del coronavirus que entrarán en vigor este miércoles.

"Coincidimos en concienciar para pedir un mayor uso de la mascarilla, no solo en Ordizia, sino en todo Euskadi. En esta localidad su uso será obligatorio tanto en la vía pública como en espacios cerrados. Además, hay otras medidas que entrarán en vigor hoy. Los locales de hostelería no podrán superar el 50% del aforo. No se permite el consumo en barra. En la terraza, se deberá guardar una distancia de un metro y medio. Los txokos y las sociedades gastronómicas también deben contemplar estas medidas, y todos los locales deberán cerrar a las 23.30. Se suspende la celebración de cualquier evento", ha explicado Murga, que no descarta que las medidas se extiendan a otros municipios. La previsión del Ejecutivo es mantener estas medidas durante, al menos, ocho días.

En cualquier caso, Euskadi descarta, de momento, confinar a la localidad. "Estamos en un momento precoz y si seguimos así creemos que no ha lugar el confinamiento", ha añadido la consejera.

118 brotes desde mayo, 67 siguen activos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido este miércoles que la situación de los brotes es "preocupante". "Desde el 11 de mayor hemos tenido 118 brotes, de los cuales 67 están activos", ha explicado en una entrevista en Catalunya Radio y ha matizado que los que más preocupan son los de Lleida y Lugo, cuyas comarcas afectadas continúan aisladas.

En cualquier caso, Illa ha asegurado que, según los datos epidemiológicos, no ve necesario volver a declarar el estado de alarma, aunque no lo descarta. "En el caso de producirse una transmisión comunitaria sostenida que afectase a otra comunidad autónoma y que no hubiese otra forma de controlarla", ha asegurado el ministro.