Filtrada la fecha de presentación del Galaxy Note20, ¿sabes cuándo será?

Aunque parece que Apple es la única que tiene una fecha prevista en el calendario para presentar sus nuevos dispositivos de manera exacta, Samsung es otra de las que tiene grabadas a fuego algunas de las citas más importantes del año, en lo que a tecnología se refiere: por un lado los Unpacked de los Galaxy S de febrero-marzo, y por otro los Galaxy Note en agosto.

Eso sí, en los últimos tiempos no han sido solo los phablets los que han copado los titulares de esos días, sino también los teléfonos plegables que poco a poco van siendo una parte importante del panorama smartphone de los coreanos. Así que este año tocaba saber cuándo conoceríamos al detalle todo lo que tendrá su Galaxy Note20.

La pandemia no afecta... de momento

Con todos los eventos importantes cancelados o convertidos en digitales por culpa del coronavirus, estábamos impacientes por saber qué haría Samsung, si retrasaría los planes para lanzar sus terminales o si mantendría las fechas de todos los años. Parece que ha optado por lo segundo y no le faltan razones para hacerlo.

Posible diseño del futuro Galaxy Note20.

La primera de ellas es que el panorama actual, aunque preocupante, está permitiendo a muchas compañías recurrir a los eventos online y mantener unida a su parroquia de fieles clientes. La segunda es que, si Apple no lleva a cabo en septiembre la keynote de presentación de los futuros iPhone 12 y la retrasa uno o dos meses, hasta finales de octubre, le ofrecería a los coreanos una ventana de oportunidad con la que no cuentan todos los años, para lanzar su dispositivo y no tener una competencia real en el mercado.

Sea como fuere, y según algunas filtraciones aparecidas en redes sociales, Samsung ya ha fijado la fecha de presentación de sus Galaxy Note 20: será el miércoles 5 de agosto, con las miras puestas en un lanzamiento en las siguientes semanas. Un momento que puede ser propicio al estar todavía en época estival y que le evitaría entrar en un lanzamiento otoñal, con el riesgo que eso supone por culpa de un posible rebrote de la Covid-19.

Aunque son pocos los datos que hay sobre el nuevo Galaxy Note20, sí parece confirmado que contará con un módulo de cámara muy parecido al del Galaxy S20 Ultra de este año, con esos 108MP de calidad en uno de sus sensores y a la presencia de ese zoom híbrido que alcanza los 100 aumentos.