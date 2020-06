Nuevas películas y series que llegan a Netflix en julio de 2020

Aunque estamos viviendo un año atípico con el coronavirus, julio suele ser el primer gran mes de veraneo en España y tal vez por eso, porque muchos tendrán más tiempo que dedicarle al ocio, en la plataforma han entendido que es un buen momento para multiplicar las opciones y ofrecer novedades suficientes como para tenernos ocupados un mes entero. Y más. De ahí la enorme cantidad de temporadas que se estrenan, así como de películas.

De las primeras, nos vamos a fijar en la serie de "La Monja Guerrera", que alcanza su tercera temporada con una buena legión de seguidores a sus espaldas y un reparto muy español, no en vano, buena parte de toda la producción se ha desarrollado en nuestro país. Pero ahí no quedan las novedades, ya que regresan ficciones como "The Umbrella Academy" o se estrenan otras nuevas como "Unsolved Mysteries" o "Dile que sí, bodas sorpresas".

Pero el estreno más importante de este mes es la temporada final de "Las Chicas del cable", la serie española que, de alguna manera, abrió la caja de Pandora de la producción nacional hasta convertirla en una de las más punteras, prolíficas y exitosas de todo el mundo. Aquí tenéis el listado completo.

Series

1 de julio

Unsolved Mysteries

iZombie (T5)

Teen Titans Go! (T5)

Cleo & Cuquin (T2)

Chico Bun Bun: un mono manitas (T2)

Deadwind (T2)

Dile que sí - Bodas sorpresa

Abby Hatcher

Distrito salvaje

2 de julio

La monja guerrera (T3)

La terraza mística

3 de julio

Las Chicas del Cable, temporada final

Ju-On: Orígenes

Kit de supervivencia. Puesto a prueba

El club de las canguro

4 de julio

Gancho

5 de julio

The Underclass

9 de julio

Hakan: El protector (T4)

El hundimiento de Japón: 2020

10 de julio

Hola ninja (T3)

Las flipantes aventuras del Capitan Calzoncillos en el espacio

De cita en cita: Brasil

15 de julio

Oscuro deseo

Cambio de piel: Antes y después

16 de julio

Indian Matchmaking

17 de julio

Maldita

El reto del beso

21 de julio

Cómo vender drogas online (T2)

Street Food: Latin America

22 de julio

El amor en el espectro autista

Signs

26 de julio

Chicas buenas (T3)

30 de julio

Transformers War for Cybertron: Siege

31 de julio

The Umbrella Academy (T2)

Películas

1 de julio

Desafío total

A.X.L.

Bajo el sol de Riccione

Twister

Mi Idaho privado

La edad de la inocencia

El castigo

Futbolín

The Midnight Meat Train

Cadena perpetua

RocknRolla

Ouija - El origen del mal

Troll Hunter

Terminator 2 - El día del juicio

Untraceable

Tú, yo, y ahora... Dupree

La historia interminable II

3 de julio

Atrapa ese email

Dulce dinero

5 de julio

Robin Hood

8 de julio

Desplazados

10 de julio

La vieja guardia

15 de julio

Los infieles

16 de julio

Un desliz fatal

MILF

23 de julio

Larva - Aventuras en la isla

Animal crackers

24 de julio

Mi primer beso 2

Ofrenda a la tormenta

25 de julio

Venom

29 de julio

Hater

31 de julio