Gilead hace bien en no llevar al límite el precio del remdesivir

Puede que la medicina sea una ciencia, pero el precio de los fármacos es definitivamente un arte. Ello es especialmente cierto en el caso del tratamiento de Gilead Sciences para el Covid-19, dada la falta de tratamientos alternativos para la pandemia. El precio de 2.300 dólares de un ciclo de remdesivir puede parecer alto (comparado con el coste básico de fabricación del producto) pero en realidad es bastante moderado.

Empecemos por abajo. El coste marginal de la producción de remdesivir es probablemente menos de 600 dólares, según el Institute for Clinical and Economic Review, una organización independiente sin ánimo de lucro.

Pero las empresas deben gastar mucho en investigación y desarrollo de medicamentos. Si se tienen en cuenta los gastos de desarrollo de Gilead correspondientes a 2020, el coste se eleva a 1.010-1.600 dólares.

Los medicamentos conllevan muchos otros costes también, incluida la necesidad de subsidiar productos que fallaron en su desarrollo. El Centro Tufts para el Estudio del Desarrollo de Fármacos, de la Universidad Tufts (Boston), estimó que en 2014 el coste medio de desarrollo de nuevos medicamentos era de alrededor de 2.600 millones de dólares.

Si las compañías farmacéuticas se quedan con el 40% de sus ingresos como ganancia, Gilead tendría que vender aproximadamente 3 millones de ciclos de remdesivir para cubrir sus costes a ese precio de 2.300 dólares.

Una pregunta alternativa no es lo que cuesta, sino lo que vale. Se ha demostrado que el medicamento ayuda a los pacientes gravemente enfermos a recuperarse cuatro días más rápido. El consejero delegado de Gilead, Daniel O’Day, dice que cuatro días en un hospital de Estados Unidos cuestan unos 12.000 dólares.

El límite superior real de lo que el mercado podría soportar para el remdesivir podría ser aún más alto, ya que no hay alternativas probadas, y el Covid-19 tiene el potencial de abrumar las unidades de cuidados intensivos. El Institute for Clinical and Economic Review calcula que sería costeeficiente hasta a 5.080 dólares por ciclo.

Gilead hace bien al no poner a prueba ese límite. Los costes de la atención médica en Estados Unidos ya están inflados, y cobrar lo que la gente podría pagar crearía un campo de minas político. La mayoría de los votantes estadounidenses dijeron que los costes de la atención médica eran uno de los temas más importantes durante las elecciones legislativas de 2018, según la encuestadora KFF.

De cara a las elecciones presidenciales de noviembre, la moderación del grupo farmacéutico de 94.000 millones de dólares podría ayudarle a acumular capital político. Más vale prevenir que curar.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías