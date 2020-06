La Junta de PRISA aprueba todas las propuestas del consejo de administración

La junta general de accionistas de PRISA, celebrada hoy de manera telemática, ha aprobado todos los acuerdos propuestos por el consejo de administración. Entre ellos, destacan: la aprobación de la cuentas y de la gestión del pasado ejercicio, el nombramiento de nuevo auditor, que pasa a ser Ernst & Young; una reducción de capital que sitúa el valor nominal de cada acción en 0,10 euros; el recorte del mandato de los consejeros de cuatro a tres años; la reelección de siete consejeros y la rebaja del número de miembros del consejo de administración de los 13 actuales a 12.

Los consejeros reelegidos han sido:

-El presidente del consejo de administración, Javier Monzón, con el 62% de los votos a favor y el 1,2% en contra.

-Los consejeros independientes Javier de Jaime y Sonia Dulá.

-Los consejeros dominicales Joseph Oughourlian, Amber Capital UK (representada por Fernando Martínez), Manuel Polanco y Khalid Thani Abdullah Al Thani.

Por su parte, Javier Gómez-Navarro manifestó su preferencia por no renovar su mandato, atendiendo a sus otros compromisos profesionales. Este puesto en el consejo de administración de PRISA será amortizado, con lo que el número de componentes pasa de 13 a 12.

Javier Monzón: “Hemos evaluado, por primera vez, el consejo con un asesor independiente y hemos reforzado la gobernanza societaria”

El presidente del Consejo de Administración de PRISA, Javier Monzón, centró su intervención, tras iniciarla con un recuerdo a las personas afectadas por la pandemia y al fuerte compromiso social del grupo durante este crítico periodo, en la actividad desplegada por el consejo, en su doble función de supervisión y de impulso al proyecto empresarial. “En el seguimiento continuado de la marcha de nuestros negocios y de su gestión que el consejo lleva a cabo, hemos impulsado un reforzamiento de las funciones de control y de gestión de riesgos, así como una revisión en profundidad de nuestras opciones estratégicas, a la que nos hemos dedicado con intensidad en el segundo semestre del año pasado”, explicó.

Javier Monzón señaló que “hemos impulsado una revisión en profundidad de nuestras opciones estratégicas, concluyendo con una hoja de ruta, formulada explícitamente a comienzos del actual ejercicio, que implicará una gestión diferenciada de nuestros negocios de educación, por una parte, y de nuestros negocios de medios de comunicación, por otra”. “Estamos convencidos”, continuó, “de que ambos negocios tienen un elevado potencial de valor si los gestionamos de forma adecuada, con equipos enfocados en cada uno de ellos”.

Además, anunció que por primera vez se ha llevado a cabo la evaluación del Consejo con un asesor externo independiente, KPMG. En el proceso, se han evaluado específicamente por cada uno de los consejeros, en interacción con el asesor externo, un total de 114 variables, 46 de ellas relativas al Consejo y entre 21 y 23 a cada una de sus comisiones -la Delegada, la de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento, y la de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo-.

“Sobre una valoración potencial máxima de 5”, detalló, “las evaluaciones resultantes para el conjunto del consejo y para cada una de sus comisiones se han situado entre 4 y 4,4. Del total de las 114 cuestiones evaluadas, el 76% han obtenido una valoración de entre 4 y 5, el 22% de entre 3,5 y 4, y el restante 2% entre 3 y 3,5. El presidente y el consejero delegado hemos sido asimismo evaluados específica y separadamente, obteniendo cada uno de nosotros una valoración de 4,1”.

Respecto a la composición del consejo, señaló que “la propuesta de fijar en 12 el número de consejeros resulta adecuada a la naturaleza y características de nuestro accionariado, así como a los requisitos necesarios para que el Consejo cuente, en su conjunto, con la necesaria diversidad de perfiles, competencias y capacidades. De ese total de 12 miembros, 6 serán consejeros independientes, 1 ejecutivo y 5 dominicales designados en representación de cuatro accionistas que, en conjunto, representan cerca del 50% del capital de la sociedad”.

El presidente del consejo de PRISA también resaltó que “somos conscientes de que, si bien avanzamos sustancialmente el año pasado, aún tenemos que mejorar nuestro grado de diversidad de género, para alcanzar a corto plazo al menos el nivel del 30% al que aspiramos y con el que estamos comprometidos”. “En este año”, prosiguió, “el consejo y la comisión de nombramientos han trabajado en la identificación de candidatas valiosas, buscando que contribuyan a reforzar las capacidades del consejo en materia de gobierno corporativo, responsabilidad empresarial y sostenibilidad. Lo hemos hecho, asimismo, en diálogo con nuestros accionistas representados en el consejo”.

Monzón destacó que el grupo ha trabajado para reforzar la gobernanza societaria y subrayó que “de las 64 recomendaciones del Código de Buen Gobierno español, considerando que 5 de ellas no nos resultan de aplicación, cumplimos con todas ellas íntegramente, salvo una sola en la que registramos un cumplimiento parcial”.

No obstante, recalcó que “seguiremos avanzando en mejorar nuestra gobernanza, poniendo un énfasis especial y creciente en nuestras actuaciones en materia de sostenibilidad. No sólo cumpliendo estrictamente los Principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también impulsando que cada uno de nuestros negocios se definan, orienten y dirijan hacia el cumplimiento de un propósito, su razón de ser última, que no sea sólo un marco conceptual sino una realidad tangible y percibida con claridad en todo lo que hacemos y en cómo lo hacemos”.

El presidente del Consejo de PRISA señaló que “hemos sido capaces, en estos últimos años, de que todas las decisiones sobre opciones estratégicas y sobre actuaciones relevantes para el desarrollo de nuestros negocios se hayan adoptado, sin excepción, por unanimidad”. Y cerró su discurso confiando “en seguir contando con el respaldo mayoritario de nuestros accionistas. Queremos que este sea en todo momento el más amplio posible y con este objetivo seguiremos trabajando”.

Manuel Mirat: “La estrategia de PRISA pasa por fortalecer y extender nuestros negocios digitales”

El consejero delegado y primer ejecutivo del Grupo, Manuel Mirat, también abrió su intervención ante los accionistas con un recuerdo para las personas que se han visto afectadas por el Covid-19, para, a continuación, explicar cuál ha sido el papel de PRISA en la crisis.

“Desde el primer momento, como corresponde a la naturaleza de nuestra actividad y a nuestra condición de grupo líder en educación e información, pusimos en marcha planes para hacer frente a esta crisis que, por una parte, se dirigieron a preservar la salud de nuestros empleados, colaboradores y proveedores y, por otra, a garantizar la continuidad de los negocios”, dijo.

“Santillana”, continuó, “ha puesto todo su esfuerzo para lograr el objetivo de que un derecho tan esencial para cualquier sociedad como es la educación continúe llegando a familias y colegios tanto en España como en Latinoamérica. Y nuestros medios de comunicación han trabajado desde la responsabilidad y con un único foco: ofrecer a los ciudadanos cada día una guía para entender lo que está sucediendo, y ayudando a que prime la información contrastada y de utilidad en un escenario en el que las noticias infundadas hacen más daño que nunca”. Acto seguido, detalló los resultados de PRISA en 2019, caracterizados por el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos financieros operacionales comprometidos con el mercado y un sólido comportamiento en los mercados y negocios más relevantes, pese a las dificultades macroeconómicas que atraviesan algunos de ellos. Los datos más relevantes del pasado ejercicio son los siguientes:

Los ingresos de PRISA en 2019 sumaron 1.095,5 millones, con un aumento del 2%.

El Ebitda fue 242 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% sobre al obtenido en 2018.

Generación de caja positiva de 18 millones de euros.

Por unidades de negocio, el Ebitda de Santillana creció un 12% en moneda constante, el de Radio permaneció constante y el de Prensa mejoró un 88,6%

Una vez efectuado el repaso a 2019, el primer ejecutivo de PRISA abordó los efectos económicos negativos de la pandemia, que cuantificó en 25,5 millones en los ingresos del Grupo y de 20,8 millones en el Ebitda en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2020. Para contrarrestarlos, manifestó que se ha puesto en marcha un plan de contingencia, con un ajuste de costes que abarca a todas las actividades y a todas las partidas de gasto y que reportará un ahorro de 40 millones entre marzo y diciembre del presente año. Mirat continuó su discurso ante la junta de accionistas desgranando la hoja ruta del Grupo para los próximos años: “La estrategia de PRISA tiene el rumbo puesto hacia el fortalecimiento y la extensión de nuestros negocios digitales, tanto en el área de Educación como en la de Medios”. “Nuestra apuesta es firme y sólida. En los tres primeros meses del año, y a pesar de los devastadores efectos del Covid-19, los sistemas de suscripción de Santillana han sumado un 25% más de alumnos, que ya totalizan 1.716.000. Ello ha supuesto un incremento de los ingresos de los modelos de suscripción del 23% (33% en moneda local), hasta alcanzar 64 millones de euros. Por ello, Santillana se ha marcado como objetivo central acelerar el crecimiento de los sistemas de suscripción, prestando especial atención al mercado privado latinoamericano”, explicó.

En cuanto al negocio de Prensa, Mirat detalló que PRISA tiene la mayor plataforma global de noticias en español, con 200 millones de navegadores únicos y una destacadísima presencia en España y Latinoamérica de sus principales marcas, EL PAÍS y AS, y que “en los últimos años, la compañía ha avanzado hacia un modelo de negocio digital creciente y escalable”. Además, recordó que “recientemente se ha producido un significativo avance en ese cambio de modelo de negocio, con el lanzamiento, a principios de mayo, del modelo de suscripción de EL PAÍS, cuyos primeros pasos están siendo más que satisfactorios”. Por su parte, el área de Radio ha reforzado su estrategia de creación de nuevos contenidos de audio digital, la distribución multicanal y la innovación de productos, que está teniendo su reflejo en un fuerte crecimiento del consumo de horas de streaming y descargas de podcast.

El primer ejecutivo del grupo aseguró que seguirá con la política de desinversión de activos no estratégicos y avanzó que “estos planes, junto a medidas estratégicas como una futura puesta en valor de activos como Santillana, nos permitirán gestionar el actual nivel de apalancamiento y alcanzar una estructura de balance sostenible que permitirá acelerar la transformación de los negocios”.

El consejero delegado de PRISA explicó a los accionistas que “nuestra función es poner al servicio de la sociedad una plataforma de medios creíbles, independientes, serios y rigurosos que contribuyan a la formación de la opinión pública y democrática, que ampare la pluralidad de una sociedad compleja e impulse las políticas de crecimiento inclusivo, que nos hagan emerger con fuerza y vigor y no dejen a nadie atrás”. Y concluyó su intervención con la siguiente reflexión: “Nosotros no representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés. Ejercemos el periodismo en su más noble, clásica y comprometida acepción, aunque muchas veces no seamos comprendidos, e incluso seamos atacados. En la historia de esta casa ha habido muchos intentos de ese estilo y siempre han prevalecido la consistencia y la fuerza de nuestros fundamentos. Y así continuamos”.