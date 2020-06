El PP votará a favor del decreto que regula la "nueva normalidad"

El Partido Popular votará a favor este jueves en el Congreso de la convalidación del decreto que regula la "nueva normalidad" tras la extinción del estado de alarma y apoyará su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, que es una de las condiciones que habían puesto para que se puedan añadir mejoras al texto, tal y como ha confirmado la diputada y expresidenta del Congreso Ana Pastor.

Pastor, que se ha reunido con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en los últimos días para negociar su apoyo, ha afirmado en el Pleno que el grupo Popular pide tramitar el decreto como proyecto de ley para incorporar medidas "imprescindibles" y ha criticado que con el mismo se "pase toda la responsabilidad a las comunidades autónomas". "No es un tema de competencias, sino de salud púbilca", por lo que las políticas a nivel nacional son necesarias, ha dicho, instando a "no tener una visión partidista".

A su juicio, España tiene que estar preparada para rebrotes pero también, para una situación de pandemia similar a la pasada a nivel nacional. Los populares abogan por introducir planes de contingencia, vigilar las vías de importación del virus, contar con un mecanismo de rastreo eficaz, asi como el refuerzo de los servicios de sanidad exetrior.

Illa ha sido el encargado de defender el real decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. En su comparecencia, Illa ha señalado que el Gobierno "valora positivamente" la posibilidad de que las medidas que contiene la orden "se amplíen con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios en el caso de que la cámara se pronunciara para tramitarlo como proyecto de ley". "Si fuera así nos gustaría que fuera de la forma más ágil y urgente posible para tener cuanto antes un marco para hacer frente a los posibles brotes", ha dicho.

El uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y en espacios abiertos si no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, el desarrollo de planes de contingencia ante posibles rebrotes, un ámbito de competencias principalmente autonómico o el refuerzo de la atención primaria son algunos de los aspectos más destacados del decreto.

Illa ha subrayado que el decreto se ha elaborado con un amplio grado de consenso porque ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas y ha insistido en que es "esencial" para articular la respuesta frente al Covid-19 hasta que acabe la crisis sanitaria y seguir manteniendo todas las medidas de precaución necesarias. El ministro ha explicado que la norma tiene dos objetivos: dotarnos de las medidas de prevención necesarias en esta fase de "nueva normalidad" y establecer los instrumentos legales y operativos que permitan la "respuesta común y coordinada" de todas las autoridades sanitarias.

Así este decreto recibirá este jueves el respaldo mayoritario del Congreso gracias también a los votos a favor de los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y a los de sus aliados en las prórrogas del estado de alarma, en especial Cs y PNV, que esta vez también han negociado el contenido del texto con el Ejecutivo. Vox se ha decantado por el "no", al igual que ERC, EH Bildu y Junts. Por su parte, Compromís ha anunciado que se abstendrá, en lugar de apoyarlo, ya que opina que podría haber habido más negociación.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha reivindicado en su intervención la necesidad de pactar, para poder llegar a un acuerdo "entre todos" para unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "España lo necesita como medida de contención de la crisis económica. El Gobierno tiene que ser responsable y tiene que presentarnos unas cuentas públicas moderadas en las que podamos estar todos los grupos parlamentarios", ha dicho, afirmando que "serán los presupuestos más importantes de nuestra historia", frente a la previsión de caída del PIB y la tasa de desempleo. "No podemos dejarlos en manos de Bildu y de ERC. Es importante pactar y ceder al interés común", ha afirmado.

Por el PNV, Aitor Esteban, ha manifestado en el pleno que "no tiene ningun sentido" tramitarlo como proyecto de ley, dado que a su juicio tiene que tener carácter provisional. "A no ser que se pretenda utilizar para realizar modificaciones de mayor calado, no nos parece que sea el instrumento adecuado", ha afirmado, tras añadir que no aceptará "nunca" una "merma de las competecias que tiene Euskadi" o a las instituciones vascas o navarras. "Esta legislación tiene que estar destinada a desaparecer lo más rápidamente posible", ha aseverado.

Así, ha reconocido que ahora el artículo está bien "modulado", tras haber negociado durante días con el Gobierno su contenido, afirmando que las competencias de las autonomías se mantienen en todo momento.