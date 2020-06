La Airef revisa sus previsiones y estima una caída del PIB del 14% entre abril y junio

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha corregido sus últimas previsiones y estima que la economía española cayó un 14,1% durante el segundo trimestre del año. Supone una revisión al alza de cuatro puntos porcentuales, frente al -18,4% estimado hace apenas 10 días. Esto se debe, explican fuentes de la Airef, debido a la actualización del modelo MiPred, para adecuarlo a la nueva situación de incertidumbre, y los primeros resultados que arroja en cuanto al crecimiento del PIB. Este pronóstico de retroceso del PIB entre abril y junio, con datos actualizados a 18 de junio, es "mucho más realista", y está en línea con el escenario más severo de las estimaciones recogidas en mayo en el informe sobre la actualización del programa de estabilidad.

Esta leve mejora se debe a la incorporación de información relativa a meses posteriores a marzo y abril después de que la Autoridad Fiscal haya actualizado su modelo MiPred para adecuarlo a la nueva situación de incertidumbre, ya que la irrupción del Covid-19 ha alterado transitoriamente los ejercicios de estimación de la actividad económica. Así, se han incluido índices y datos de última hora, como la filiación a la Seguridad Social, los efectos de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el consumo de energía o la movilidad.

Entre algunos de estos factores, señalan estas fuentes, el consumo aparente de cemento ha sido uno de los que más cambios han experimentado, registrado una caída menor a la inicialmente anticipada, con un retroceso del 13,3% en mayo, frente al -50,9% de abril. Las previsiones cambian tanto, señalan las fuentes, porque "en estos momentos hay variaciones muy fuertes en poquísimo tiempo, pasando por ejemplo del -50% al -10%".

A pesar de que la caída económica del segundo trimestre esté alineada con el escenario más adverso previsto en la actualización del programa de estabilidad, desde la Airef enfatizan en que el modelo no es capaz de "decirnos qué va a pasar en la economía" más allá del segundo o el tercer trimestre. Así, que las cifras estén alineadas con el escenario más adverso, recalcan estas fuentes, no quiere decir "que estemos yendo hacia allá, ya que en ese escenario, por ejemplo, se contaba con un rebrote del virus", algo que, al menos por ahora, no ha sucedido.

La actualización se ha tenido que llevar a cabo debido a la elevada incertidumbre económica resultante de la pandemia. También está motivada por los cambios en los indicadores económicos en cuanto a la frecuencia y su disponibilidad, ya que el anterior modelo "dejó de reflejar la realidad". Ahora, la herramienta de estimación del PIB en tiempo real incluye datos como la afiliación, la Encuesta de Población Activa (EPA) o indicadores industriales o de servicios, entre otros, a los que se han sumado ahora nuevos parámetros. Si bien, recalcan estas fuentes, siguen faltando muchos indicadores.