Ricardo Seixas “Hemos cerrado coberturas bajistas, estamos netamente alcistas”

A Ricardo Seixas (Lisboa, 1968) la pandemia le cayó encima cuando acababa de aterrizar en Bestinver, tras la absorción de Fidentiis, la gestora que de la que era socio desde hacía años. “Llevaba cuatro días en la nueva oficina cuando me tocó encerrarme en casa, y trabajar desde aquí”. El confinamiento no le ha ido mal. En mayo fue reconocido como el único gestor de fondos de una firma española que tiene la máxima calificación de la agencia Citywire, la AAA. No era la primera vez. En 2018 y 2016 ya había tocado lo más alto del escalafón. Pero esta vez no comparte tal reconocimiento con ningún otro gestor.

Combina la gestión de un fondo puro de Bolsa y otro donde sí que puede haber posiciones bajistas. ¿Cambia mucho el proceso?

El proceso es similar. Aunque se le añade un último nivel de análisis. La selección de valores es la misma. La cartera alcista del fondo alternativo es la misma que la del fondo puro de Bolsa. En el fondo alternativo, hemos fijado un nivel de riesgo del 8%, y utilizamos coberturas para reducir la volatilidad. El grado de rotación es mayor que en el de Bolsa.

¿Podrían llegar a tener una posición puramente bajista en el alternativo?

En general, no. Sumando posiciones alcistas y bajistas, la exposición final a Bolsa suele estar en el 30%. Al final, es un fondo de renta variable, pero con una volatilidad muy controlada.

Su fondo alternativo ha logrado esquivar las duras caídas bursátiles que ha sufrido la Bolsa española. ¿Qué estrategia siguió?

Llevábamos una postura muy cauta desde hacía más de dos años. Eso ya nos permitió no caer en 2018, pese al importante desplome bursátil. Llevábamos tiempo evitando la inversión en bancos y en sectores muy cíclicos. Veíamos que el largo ciclo alcista estaba en su última fase, aunque nunca imaginamos que podía acabar con una pandemia mundial.

¿Qué cartera tenían?

Era muy defensiva. Con compañías de infraestructuras, como Cellnex, que es dueña de las torres de telefonía. Con eléctricas como Iberdrola o EDP. Y firmas con modelos de negocio muy estables y solventes, como Grifols. Han sido anclas importantes para el fondo y siguen siendo la parte principal de la cartera.

¿Y las posiciones cortas?

Estaban en sectores muy cíclicos. Teníamos miedo a que la gran expansión del ciclo alcista no siguiera. Pensábamos que el mercado tenía que corregir.Teníamos posiciones en Siemens Gamesa y Altri. Para que nos ayudaran cuando llegara una ralentización.

¿Cómo es su percepción actual sobre la Bolsa española?

Somos moderadamente optimistas. Habrá rebrotes del Covid-19, pero la repercusión real sobre las compañías va a ser muy pequeña porque se podrán atajar rápidamente. No creemos que vayan a decretarse nuevos confinamientos generales ni a paralizarse la economía.

¿Cómo está plasmando esa visión en sus inversiones?

En el fondo alternativo hemos cerrado las coberturas bajistas. Estamos netamente alcistas. Además, nos hemos expuesto al sector bancario, a través de futuros, porque creemos que se había visto muy castigado y queremos ahora tener una evolución más pegada a los índices bursátiles, porque creemos que van a ir bien.

Llevaban años sin invertir en banca...

Sí. Es una industria que no nos gusta. Muy regulada, con poca capacidad de generar valor... Desde 2008 prácticamente no habíamos invertido. Pero creo que hemos jugado muy bien la apuesta por la banca. Mejor que nunca. Además, en Fidentiis tenemos a uno de los mayores expertos en banca, Luis Peña, que ha sido decisivo para entender que las valoraciones, esta vez, eran demasiado bajas. Hemos llegado a tener un 20% de la cartera en banca a traves de esos futuros. Aunque ahora ya ha bajado algo.

¿En qué más han invertido?

Hemos vuelto a comprar compañías más cíclicas, como Ferrovial o Sacyr. También alguna inmobiliaria. Además, habíamos entrado en las telecos, como MásMóvil [que acaba de dispararse tras una opa por parte de fondos de capital riesgo], en Euskaltel y en la portuguesa NOS. Antes, teníamos una cartera muy defensiva en comparación al Ibex, lo que nos vino muy bien. Pero ahora vemos que nos viene bien, puntualmente, parecernos más a los índices de Bolsa.

¿La recuperación bursátil de EE UU ha sido demasiado rápida?

Allí, la constitución del índice es muy diferente. Las tecnológicas de software de uso masivo, de aplicaciones, buscadores… tienen un peso enorme. Aquí no hay cosas similares. En Europa, el equivalente en peso serían los bancos y las ‘utilities’. Compañías en decadencia y aburridas. Además, la estructura económico social de Estados Unidos es muy diferente. Su mercado laboral es mucho más flexible, con despidos récord en un mes y contrataciones récord el siguiente.

La estrategia del fondo bajista ha aguantado muy bien...

Sí. Pero lo que más me enorgullece es el desempeño a largo plazo. En los últimos 13 años el fondo ha generado un retorno acumulado cercano al 41%, y con una volatilidad controlada. En este mismo periodo, las Bolsas de España y Portugal han caído de forma acumulada un 35%. Una de las claves del éxito es evitar las fuertes correcciones de mercado. Cuando lo consigues, puedes adoptar estrategias más arriesgadas, como estamos haciendo ahora.

¿Tiene sentido que Bestinver tenga dos fondos de renta variable ibérica?

El tipo de cliente que proviene de Fidentiis tiene un perfil algo más institucional que el de Bestinver. También hay algunas diferencias a nivel táctico y de implementación. Además, uno está registrado en España y otro de Luxemburgo Creo que fusionar sería la última opción.

¿Cómo ha sido la llegada a Bestinver?

Llevábamos cuatro días en la oficina de Bestinver, antes de confinarnos. Para mí y para el equipo de Fidentiis es un gran reto y queremos estar a la altura de esta gran gestora. En el equipo de inversión nos hemos incorporado ocho personas y creo que tenemos mucho que aportar.