Diaphanum crea un supermercado de fondos con modelo de pago mensual

La sociedad de valores Diaphanum ha lanzado un supermercado de fondos de inversión, Ironia Fintech, basado en un modelo de suscripción mensual y dirigido a un "público masivo", con cerca de 12.000 fondos de casi 600 gestoras.



Según el plan presentado, que recoge una inversión de un millón de euros este año, la plataforma espera contar con casi 18.000 clientes y alcanzar su 'break even', es decir, igualar sus ingresos a los costes,a mediados de 2021.



"Aspiramos a llegar un segmento nuevo de clientes que hasta ahora no podía acceder a un universo nuevo de productos de forma independiente,sencilla y fácil", ha explicado el presidente de Diaphanum, Rafael Gascó,en su presentación ante periodistas, este jueves.



Con esta nueva plataforma, los clientes podrán realizar operaciones ilimitadas, desde la cuenta de su propio banco, gracias al modelo de 'open banking', pagando una suscripción a Ironia Fintech de diez euros al mes o 100 euros al año.



La 'fintech' permite comprar 'clases limpias', las más baratas, de los fondos de inversión sin un montante mínimo inicial. En caso de no estar disponibles, se compromete a devolver al cliente la comisión de retrocesión de la clase 'retail'.



En su versión inicial, que está operativa desde mayo con medio centenar de clientes que han movido unos 60.000 euros, Ironia Fintech solo ofrece fondos de inversión, que califica puntuaciones basadas en un algoritmo de inteligencia artificial que tiene en cuenta 17 características de los fondos a lo largo de su vida.



A lo largo del próximo año incorporará acciones y otros productos financieros. Diaphanum ha insistido en las diferencias respecto a los 'roboadvisors' en tanto que este 'market place' incluirá opciones de asesoramiento con profesionales, que tendrán sus propias tarifas y que el cliente podrá escoger. Estos asesores pagarán cinco euros al mes por cada cliente que asesoren a través de 'Ironia Fintech'.



"Los actuales comercializadores empaquetan el producto en catálogos reducidos, según sus intereses, pero nosotros pasamos del catálogo al universo, nuestro compromiso es proporcionar a nuestro cliente el universo de producto más amplio posible, ya sea en fondos de inversión, como en acciones u otros productos financieros", ha sostenido el consejero delegado de Ironia Fintech, José Antonio Esteban.