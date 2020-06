Si usas Chrome, no actualices a la última versión de Windows 10, ¿por qué?

Todos los usuarios de Windows 10 esperaban ansiosos las actualización de mayo. La versión 2004, que iba a traer algunas novedades importantes tanto a la hora de cerrar agujeros de seguridad, como de añadir funciones y procedimientos automáticos. Pero la verdad es que llevamos dos semanas del mes de junio y no paran de aparecer problemas realmente serios.

Si hace unos días nos enterábamos de que la actualización está siendo selectiva, dejando fuera a equipos perfectamente capaces de ponerla en marcha, mientras se incluía a otros que no deberían instalarla y, lo peor de todo, sin preguntar antes a los usuarios, ahora llega otro problema que afecta especialmente a los que hacen un uso intensivo de internet, de páginas webs y plataformas en las que tienen que estar identificados con su usuario y contraseña para trabajar sin problemas.

Chrome afectado, pero también otras apps

Resulta que muchos usuarios se están quejando de que, tras aplicar la actualización 2004 de Windows 10, Google Chrome se desconecta de todas las cuentas que tenemos iniciadas en el navegador. ¿Un ejemplo? Si accedéis habitualmente a Facebook, Twitter, Gmail, etc., cada vez que apaguéis el equipo, o lo dejéis en modo hibernación o suspendido, todos esos datos se borrarán por lo que tendréis que hacer login de nuevo.

Pensad por un momento en la molestia que eso supone cuando hasta hoy habéis trabajado sin problemas con el gestor de Chrome para no perder tiempo en esas tareas. Y eso si solo tenéis que escribir el usuario y la contraseña, ya que si contáis con perfiles de doble autentificación, el tiempo que vais a perder se multipica.

Contraseñas en Google Chrome.

De momento Microsoft no ha dicho absolutamente nada sobre este problema (ni de los otros muchos que hay) aunque es de imaginar que lo habrán detectado y estén ya buscando una solución. Pero mientras eso ocurre, poco podemos decir a los que ya instalaron la actualización 2004 de Windows 10. Si no es así y todavía no lo has hecho, te recomendamos que esperes y no lo hagas, hasta que lleguen noticias de que los de Redmond han corregido la mayoría de errores reportados por la comunidad.

Este problema, de todas formas, parece que no solo afecta a Chrome, sino a cualquier otra aplicación instalada en Windows 10 que guarde este tipo de datos sobre sesiones iniciadas en plataformas, servicios y webs, y que se eliminan una vez que el equipo entra en suspensión, hibernación o lo apagamos.