UGT insta al Gobierno a crear un registro público de plataformas digitales para evitar el fraude laboral

El Secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha instado hoy al Ministerio de Trabajo a crear un registro público de plataformas digitales en España, que a su jucio es "fundamental" para saber realmente cuál es el "verdadero negocio" de estas empresas y acabar con el fraude laboral, después de que la cartera encabezada por Yolanda Díaz haya abierto la consulta pública para la regulación del sector.

"Exigimos al Gobierno saber dónde se van a encuadrar las plataformas digitales, no tenemos un registro público de las mismas. Tenemos a Inspección de Trabajo actuando de forma magnífica, pero no un registro de cuáles son sus centros de trabajo, cuál es su verdadero negocio o qué tipo de acuerdo tienen estas plataformas. Desde luego no tienen ningún acuerdo con los sindicatos mayoritarios en este país", ha dicho.

Al tiempo, Pino ha reclamado que se convoque cuanto antes la mesa de diálogo social para abordar la laboralidad de estos trabajadores y analizar el impacto económico que estos negocios tienen en la Seguridad Social. Así, ha advertido de que llevar esta situación a consulta pública no va a hacer más que "generar crispación" al "dejar entrar a los grupos lobistas" que condicionarán el debate "por sus propios intereses".

"Vamos a intentar ver cómo podemos convencer al Gobierno a que convoque el diálogo social lo antes posible", donde lo primero que tiene que haber sobre la mesa es "todo aquello que Inspección de Trabajo ha desarrollado en estos últimos años", que ha "sacado a flote toda la precariedad y todo el fraude que hay en estas plataformas", clarificando que las personas que las sostienen son trabajadores por cuenta ajena.

Además, ha añadido que no solo se trata de Apps de reparto como Glovo o Deliveroo sino "de miles de plataformas" con un modelo de negocio que "no" lleva a "ningún futuro estable". "Son empresas que vienen a destruir lo que hemos construido durante más de 100 años en el país", ha indicado.

Esto también lo ha destacado el coordinador de 'Tu respuesta sindical Ya', Rubén Ranz, que ha recalcado que en España existen muchas plataformas digitales, no solo las conocidas de reparto, que hay que regular, como las dedicadas al cuidado de mayores, de limpieza, de movilidad urbana o de coches de alquiler, de salud, que "han crecido mucho" con la crisis del Covid-19, o las dedicadas al alquiler turístico o de apartamentos.

"Nos llama también mucho la atención de las plataformas de financiación, las 'fintech', que en España hay 337 aplicaciones dedicadas a esto sin ningún tipo de control y relacionadas con los bancos. También hay un sector enorme e irregular como son las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación", ha recordado. El coordinador de la plataforma reitera que es "fundamental" saber quién está detrás de estas empresas porque funcionan con rondas de financiación y el capital riesgo las hace avanzar, lo que puede generar una "burbuja económica muy peligrosa".