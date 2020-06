Galaxy Tab S7: se filtra cómo serán las nuevas tablets de Samsung

A diferencia de otras marcas, Samsung todavía no le ha perdido la esperanza al segmento de los tablets por lo que mantiene su gama Tab que estrenó hace ya casi una década. Unos dispositivos que no escatiman en materiales ni componentes y que para esta séptima generación, prepara algunos cambios, aunque las líneas generales son muy parecidas a las que vimos en las Galaxy Tab S6 del año pasado.

Samsung Galaxy Tab 7.

Básicamente, los coreanos se han erigido en los defensores de las tablets de gama alta dentro del panorama Android y, año a año, van mejorando la fórmula con algunos extras que se han vuelto imprescindibles. Es el caso del S-Pen que, a imagen y semejanza de sus Galaxy Note, son tan esenciales que no podemos concebirlas sin ellos ni su suite de herramientas y apps exclusivas.

Filtrado su posible diseño

El caso es que aunque llevamos algunos meses escuchando informaciones sobre qué traerá esta nueva tablet, no ha sido hasta hoy que se han visto lo que parecen los primeros renders de estos modelos. Como os decimos, no cambia en exceso por fuera lo visto en las formas de los Galaxy Tab S6 de 2019 y volvemos a esos bordes duros, rectos, y esquinas redondeadas que no dejan de recordarnos a los iPad Pro de Apple lanzados a finales de 2018.

Es muy posible que las nuevas Galaxy Tab S7 de Samsung lleguen en dos tamaños, de 11 y 12,4 pulgadas de pantalla con un grosor pequeñísimo de apenas 6,3mm. Eso sí, en la parte de la cámara, en la zona posterior, el bump hará que esas medidas aumenten hasta los 7,7mm. Eso sí, precisamente en esa zona trasera, los coreanos han decidido instalar una doble cámara que, esperemos, mantengan un poco de la calidad que suelen instalar todos los años en sus mejores smartphones.

Samsung Galaxy Tab 7.

Otro de los elementos que llaman la atención de esa parte posterior de las futuras Galaxy Tab 7 es el lugar en el que podremos dejar anclado el S-Pen, que se recoloca a la parte central, justo entre las dos cámaras y el logo de Samsung, por lo que será mucho más cómodo cogerlo cuando operamos con el dispositivo en horizontal. Recordad que los coreanos ya cambiaron la relación de aspecto de sus primeras tablets desde los 16:9 hasta los 4:3, al estilo de lo que siempre ha utilizado Apple en sus tabletas desde 2010.

Como es de esperar, vendrán con puerto de carga SB-C, minjack de 3.5mm. para cascos y los rumores alcanzar a avanzar una cantidad de batería por modelo: 7.760 mAh. para el de 11 pulgadas y 9.800 para el de 12,4. ¿Lanzamiento? Pues en apenas uno o dos meses los tendremos ya disponibles o, cuando menos, anunciados oficialmente por Samsung.