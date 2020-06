La desescalada dependerá de los Gobiernos autonómicos para el 52% de la población

El Ejecutivo ha concedido el cambio de fase de la desescalada a todos los territorios que lo habían solicitado. Así lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros que ha aprobado la última prórroga del estado de alarma. La extensión estará vigente hasta las 00.00 horas del 21 de junio cuando todo el país levantará las restricciones de movilidad y se instalará en la nueva normalidad tras el Covid-19.

El nuevo mapa de la desescalada que cumple con las aspiraciones de los Gobiernos autonómicos queda dividido casi por la mitad. A partir del lunes, el 52% de la población se encontrará en la fase 3 y el 48% en el estadio 2, el intermedio.

Las principales regiones más rezagadas dicen adiós a la fase 1. Cataluña continuará avanzando en su desescalada asimétrica. Solo la región sanitaria de Barcelona con las de Metropolitana Norte y Sur y el área sanitaria de Lleida -rezagada por un rebrote- pasan a la fase 2. Sus territorios más avanzados, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre (Tarragona) y Alt Pirineu i Aran (Lleida), progresan a la fase 3. Todo el territorio de Castilla y León se une en la 2 a la región sanitaria de El Bierzo (León) que la disfruta desde hace una semana. La Comunidad de Madrid, la región más castigada por el coronavirus, pasa en bloque al estadio intermedio de la desescalada, por lo que abrirá los colegios de primaria a partir del lunes, como anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Las excepciones que se mantendrán en la fase 2 durante, al menos, una semana más, porque no pidieron avanzar en su desescalada son la Comunidad Valenciana, Ceuta -por un repunte de casos-, y las provincias castellanomanchegas de Toledo, Ciudad Real y Albacete.

Cuenca y Guadalajara adelantan al resto de Castilla La-Mancha en la fase 3, y doce comunidades autónomas, además de Melilla, avanzan en bloque a este último escalón. Son Andalucía (cuyas provincias de Murcia y Granada adelantan una semana su paso a la siguiente fase), Aragón, Asturias, Cantabria, Murcia, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco y las islas más grandes de Canarias y Baleares las que transitan a la fase 3.

En este último estado, son los Gobiernos autonómicos los que toman el control para gestionar la crisis sanitaria. Pueden decidir, incluso, si adelantan la etapa de "nueva normalidad" (cuando terminan las restricciones sociales y económicas pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, el refuerzo del sistema sanitario y la autoprotección de los ciudadanos) al término del estado de alarma el 21 de junio, si superan criterios sanitarios y epidemiológicos. Así lo ha explicado el ministro Illa que ha insistido en que “corresponde a los presidentes de las comunidades determinar a partir de la fase 3 cuándo progresar a la nueva normalidad. Es una decisión que tienen que tomar ellos".

En cualquier caso, el Ejecutivo central se reserva el control de la movilidad en esta última etapa de desescalada, aunque solo por dos semanas más. La mitad de la población española en fase 3 desde el lunes, podrán desplazarse con libertad entre provincias dentro de su Comunidad Autónoma pero no fuera de ella. "La movilidad entre distintas unidades entendemos que se tiene que dar en los territorios que han alcanzado la nueva normalidad”, ha indicado Illa.

Muchos aspectos de la nueva normalidad aún no se han especificado. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha especificado en la rueda de prensa que las características de esta fase serán definidas en un decreto ley el martes. Illa, por su parte, no ha querido desvelar ningún detalle. "Esta tarde tengo una reunión con las comunidades para mejorar el texto del decreto ley que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros sobre las normas de la nueva normalidad y no estoy en condición de anticipar nada”, ha comentado.