Los nuevos iPad Air y iPad Mini van a cambiar muchas cosas, ¿sabes cuáles?

Con el lanzamiento de la gama "Pro" parece que el modelo principal de la categoría, el iPad, está un poco eclipsado y como en tierra de nadie porque no deja de mirar con envidia las prestaciones de sus hermanos mayores, mientras apenas le dejan renovarse con alguna novedad (compatibilidad con Apple Pencil, smart keyboard, etc.) y, por supuesto, renunciando a mejorar su diseño, que sigue anclado en aquel iPad Air del año 2013.

Siete años para un mismo diseño en tecnología es mucho, y no parece que a Apple le vaya a importar demasiado no cambiar las líneas fundamentales de sus tablets más económicos, que siguen ofreciendo esos bordes arriba y abajo de la pantalla y el botón Home con Touch ID. Y para los modelo que podrían salir en este año 2020 las cosas no parece que vayan a cambiar en exceso, ¿o sí?

Más pantalla y, ¿nuevo conector?

Si recordáis, el iPad Air (o iPad a secas) del año pasado ya hizo algo que nadie hubiera esperado, que es aumentar las pulgadas de su pantalla desde las 9,7 hasta las 10,5. Ese gesto significó mucho porque le estaba diciendo a todo el mundo que ese tamaño, que fue el mismo desde la primera generación de 2010, había quedado obsoleto.

Así que adoptaron un tamaño mucho mayor, cosa que esta año también va a cambiar. Según informaciones aparecidas en distintos medios, Apple va a integrar una nueva pantalla de 11 pulgadas en sus iPad Air, lo que supone ponerse a la misma altura del modelo más pequeño de los tablets "Pro". Un aumento que viene provocado por el cambio de la tecnología que utilizarán y que tiene en los paneles miniLED a su principal aliado.

iPad de Apple.

Estos nuevos componentes son más finos y ligeros, lo que permite adelgazar el tamaño del dispositivo y compensar ese aumento sin que crezca demasiado en peso y tamaño. Esto acarrearía, casi necesariamente, una reducción de los biseles laterales para mantenerse dentro de las medidas de los actuales iPad Air. Y es que no tendría demasiado sentido fabricar un modelo mucho más aparatoso que los que tienen los californianos ahora mismo en las tiendas. El iPad Mini, por cierto, sería otro de los beneficiados por la llegada de este tecnología miniLED y su pantalla también crecería desde las 7,9 pulgadas hasta las 8,5.

Lo nuevos tablets se pondrían a la venta con el chip A13 Bionic, que es el mismo que instala toda la gama de iPhone 11 que llegó a las tiendas el año pasado. Por cierto, las mismas fuentes se aventuran a vaticinar que estos modelos se olvidarán del conector Lightning de Apple, para abrazar el USB-C como los modelos "Pro". Esto, desde luego, está por ver.