Los iPhone 12 no llevarán en la caja los Earpods de toda la vida, ¿y eso?

A esta hora no sabemos todavía si nos encontramos ante una buena noticia o no. A priori, escuchar que los Earpods de toda la vida, esos que han estado dentro de la caja de los smartphones de Apple, no harán acto de presencia en los iPhone 12 que se venderán este año tiene dos alternativas: una, que van a mejorarlos para ofrecer una versión más moderna, actual y funcional; o dos, que los van a eliminar directamente.

Esto segundo es lo que parece deducirse de la información que ha dado uno de los analistas de cabecera de Apple cuando se trata de adivinar el futuro de la compañía californiana, Ming-Chi Kuo, que ha vaticinado que los de Cupertino no van a incluir auriculares en sus nuevos terminales a partir de este año.

¿Qué razón hay para hacer esto?

Es cierto que los Airpods han sido un éxito arrollador desde su lanzamiento en diciembre de 2016 y que muchos usuarios de iPhone, cuando adquieren un nuevo terminal, ni desembalan de la caja sus Earpods porque directamente utilizan, un año tras otro, sus cascos inalámbricos. Es por esa razón que los de Tim Cook podrían haber visto el cielo abierto para ahorrarse un componente extra.

Caja de un iPhone 11 Pro. Unsplash

Desde luego, de confirmase esta decisión, no resultaría extraña porque en los últimos años Apple ha librado una batalla contra los cables, primero, eliminando el minijack de 3,5mm. de todos sus móviles y, más tarde, quitando de la caja el adaptador al estándar Lightning que es el que utilizan los últimos Earpods de la compañía.

Eso sí, estaría bien que si estos cascos que vienen con los teléfono son eliminados de la caja, deberían reportar algún tipo de ventaja en el precio a los usuarios, por mínimo que sea ya que ahora mismo esos Earpods pueden conseguirse en las tiendas oficiales a un precio de 29 euros. ¿Creéis que veremos algo así? Seguro que muchos podríamos esperar milagros más complejos que ver reducido el precio de un futuro iPhone 12.

Eso sí, para aliviar la necesidad de escuchar música con vuestro futuro iPhone 12, o de hacer una llamada con el móvil metido en el bolsillo, Ming-Chi Kuo baraja la posibilidad de que Apple prepare algunos packs junto con Airpods para comprarlos a la vez que el móvil, de tal forma que podamos salir de la tienda tan contentos tras haber gastado, al menos, 180 euros más en los cascos inalámbricos. ¿Qué os parece?