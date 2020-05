Apple y Google publican la herramienta que permite el rastreo del Covid-19

Ya lo dijimos hace apenas 24 horas, que tanto Apple como Google tenían ya casi a punto el lanzamiento de sus respectivas medidas anti-Covid, una colaboración tecnológica inédita hasta ahora y que permitirá que tanto los iPhone como los teléfonos con Android, sean capaces de trabajar como un solo sistema operativo para intentar detener la pandemia.

Se trata, como sabéis, de una serie de herramientas que permiten detectar con quién nos hemos cruzado y, en caso de haber estado expuestos a una persona infectada, recibir un aviso del lugar, el tiempo que hemos podido estar en contacto con el virus y ofrecernos una recomendación para que nos confinemos, vayamos al médico o lo que sea. Hay que decir que todo esto no lo hace la API de Apple y Google ya que tendrán que ser las apps desarrolladas, en su mayoría, por Gobiernos, los que definan exactamente cuál será el procedimiento.

Tanto si eres usuario de un iPhone de Apple, o de un smartphone con Android, esta batería de herramientas anti-Covid os llegarán con forma de actualización. En el caso de los de Cupertino, esta fue liberada hace unas horas dentro de iOS 13.5. Un update que no solo incorpora este proyecto tecnológico con Google, sino también otro detalle importante como es la simplificación del desbloqueo del móvil con Face ID cuando tengamos una mascarilla puesta.

En junio tendremos la 'app'

Que nuestro móvil cuente con estas nuevas API capaces de dar avisos sobre posibles contactos con personas infectadas no quita para decir que esta función no será operativa si no existen aplicaciones que las aprovechen. Ese será el caso español, que es uno de los más de 20 países en todo el mundo que ya han avisado que se servirán de este acuerdo tecnológico entre Apple y Google para coordinar toda la información referente a potenciales nuevos contagios.

Herramientas anti-Covid en iOS 13.5.

La aplicación del Gobierno español llegará en el mes de junio, en plena fase de desescalada, y busca, precisamente, ayudarnos a detener la pandemia ofreciendo un mapa claro de por dónde se pueden mover las personas potencialmente infectadas, de tal forma que en caso de detectar un repunte, pueda ser controlado conociendo desde el primer minuto el lugar donde se ha producido.

Además, uno de los aspectos que más trabajo ha dado tanto a Apple como a Google ha sido el de la privacidad, el de conseguir que las ID que se asignan a cada usuario no permitan su identificación personal. Para ello se ha optado por un sistema de códigos que se van renovando cada 15 minutos y que hace, según sus impulsores, prácticamente imposible trackear a nadie. Veremos.