Ribera quiere celebrar una subasta de renovables este año

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que le gustaría que hubiera nuevas subastas de renovables antes de fin de año y que el trabajo técnico del nuevo marco legal por el que se regirán está bastante avanzado.

Ribera, en una entrevista con Efe, ha explicado que, pese a lo avanzado en el proceso normativo, quiere ser prudente sobre las fechas en que pudieran celebrarse las subastas.

"Tenemos que organizar un cambio importante en el marco normativo, en el marco regulatorio de las subastas", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que el sistema diseñado por el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, genera una señal de precio suelo más alto de lo que corresponde y no permite al consumidor beneficiarse de la reducción de los costes tecnológicos y operativos de las renovables.

Las nuevas subastas no podrán celebrarse hasta que entre en vigor la Ley de Cambio Climático que incluye este cambio del mecanismo y cuyo trámite parlamentario durará, como mínimo, tres meses.

En cuanto a la captación de inversiones para rectivar la economía tras el coronavirus, ha dicho que "hay un interés muy alto por parte de inversores y de desarrolladores de proyectos, así como por industrias de soluciones de eficiencia energética y servicios energéticos, por invertir, pero para activar esas inversiones hay que contar con un marco regulatorio adecuado, que dé confianza y seguridad".

La ministra ha valorado las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la crisis en materia energética (suspensiones temporales de pago de los suministros de agua, luz y gas; de liquidaciones de impuestos, de la interrupción de suministros y la extensión automática del bono social y su ampliación) y cree que han funcionado bien.

"Me parece que, en términos generales, hemos logrado algo que era importante y es que el impacto de la crisis no afectara, en general, al consumidor, pero tampoco al conjunto del sector", ha dicho la ministra, que ha añadido que eso no significa que no haya impactos.

Según ha explicado, habrá que gestionar esos impactos y ver cómo absorber los costes extraordinarios que ha generado la crisis en el sistema energético "sin cargar sobre el consumidor doméstico esa necesidad de dar estabilidad al sistema".

La cobertura de los desequilibrios en el sistema tendrá que venir parte de los Presupuestos Generales del Estado y parte de una actualización del funcionamiento de los sistemas eléctrico y gasista, ha dicho.

Por otro lado, ha indicado que la industria consumidora intensiva de electricidad debe prestar atención al precio de la energía porque es un factor "importantísimo" de competitividad, pero también a otras variables que les colocan en una posición más o menos competitiva con respecto a terceros, como reinversión en innovación y procesos, evolución de sus competidores y otros.