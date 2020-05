Tu iPhone con Face ID ya acelera el desbloqueo aunque lleves mascarilla

Seguro que te ha ocurrido en los últimos días que has salido a la calle con una mascarilla puesta para protegerte. Que coges con total naturalidad el teléfono en la mano y cuando te lo pones delante de la cara, no hay forma de desbloquearlo. Pasan hasta dos intentos antes de acordarte de que llevas media cara tapada y que así va a ser imposible.

Hasta hoy, el iPhone no era capaz de adivinar que salíamos a la calle con la mascarilla, por lo que seguía paso a paso lo programa por Apple en esos casos: intento de escaneo de nuestra cara y, al dar error, nos pide que deslicemos el dedo para que aparezca el método alternativo de introducir el código PIN de cuatro o seis dígitos. Tampoco es que sea demasiado engorroso pero nos hace perder... ¿dos, tres segundos?

Ahora por fin llegará la actualización de iOS 13.5 que la deberíamos tener instalada en nuestros terminales en apenas una horas, cuando los de Cupertino le den al botón de lanzar el update que trae un nuevo proceso de desbloqueo de los terminales adaptado a los tiempos que corren, con coronavirus, medidas de distancia social y confinamiento en casa hasta nuevo aviso.

La 'golden master' ya presume de opción

El caso es que la verificación de que esta versión de iOS iba a traer esta función ha llegado gracias a la publicación de las llamadas versiones GM del sistema operativo. Unas versiones gold master que ya no nos hacen perder tanto tiempo y que son capaces de detectar si llevamos la mascarilla puesta o no. Ahora, cuando el teléfono advierte que tenemos media cara tapada no hace ademán siquiera de querer desbloquear el terminal con Face ID y pasa directamente al teclado de introducción del código PIN, tal y como podéis ver por la captura que tenéis justo debajo, a la derecha.

Desbloquear iPhone con Face ID.

Esta actualización de iOS también podría traer los primeros pasos de la aplicación de Apple de lucha contra la Covid-19 que están desarrollando conjuntamente con Google, además de un pequeño ajuste en Facetime para decirle que todas las personas que participen en una llamada de vídeo aparezcan con el mismo tamaño en pantalla, de tal forma que no haya unos más grandes que otros.

Como os decimos, esta versión tendría que llegar en horas a todos los dispositivos por lo que estad atentos a ver si con un poco de suerte, cuando esta tarde salgáis a dar un paseo (con mascarilla), ya tendréis está pequeña ayuda de Face ID en vuestra mano.