Las auditoras anticipan una caída de negocio y honorarios a partir de 2021

La pandemia originada por el Covid-19 ha coincidido en un periodo en el que la mayoría de las empresas tenían ya formuladas las cuentas del ejercicio 2019, por lo que sus informes de auditoría no incluyen los posibles riesgos o impactos provocados por el virus. Sin embargo, según explican las fuentes del ICJCE el mayor reto del sector estará en determinar la viabilidad de muchas empresas en los informes de 2020. “En las de 2019 que todavía están pendientes de salir lo que está siendo más habitual es que aparezca recogido en la Memoria como un hecho posterior que no afecta a las cuentas de ese año. La verdad es que ahora en muchos casos los datos cuantitativos son insuficientes y no se puede hacer un análisis completo como en las cuentas de 2020 donde se va a poner en prueba la viabilidad de muchas empresas”, concluyen.