El Supremo decidirá si los consejeros están exentos de IRPF por sus retribuciones en el extranjero

El de los consejeros y administradores de sociedades no es el único caso en el que la Dirección General de Tributos considera que no debe aplicarse la exención de IRPF por las rentas del trabajo obtenidas en el extranjero, recogida en el artículo 7 p) de la Ley 35/2006 de IRPF. Hace ahora justo un año, este artículo ya llegó al Supremo como consecuencia de las reclamaciones interpuestas por varios trabajadores del Banco de España que solicitaban dejar exentas de IRPF las retribuciones percibidas como resultado de su labor para el Banco Central Europeo, en su sede de Fráncfort. En este caso, Hacienda argumentó que los trabajos realizados se hicieron dentro del marco del nuevo sistema comunitario de supervisión financiera única, por lo que su labor revertía en el propio Banco de España, y alegaba que a menudo se trataba de desplazamientos cortos, en los que se acudía a una reunión para regresar al día siguiente. Sin embargo, como adelantó este diario, el Tribunal Supremo falló en todos los casos a favor de la plantilla del Banco de España resolviendo que la norma no prohíbe aplicar la exención por el trabajo realizado ante un organismo supranacional, como el BCE, ni tampoco exige un número mínimo de días en el extranjero.