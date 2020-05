Dubai Electricity ejecuta avales de Duro Felguera por 47,8 millones de euros

La empresa Dubai Electricity & Water Authority ha ejecutado los avales aportados por Duro Felguera por un importe de 47,8 millones de euros para la construcción de una planta energética, según la información remitida por la empresa a la CNMV.

Se trata de avales aportados por Duro Felguera al banco dubaití, que "no están contragarantizados por ninguna entidad financiera o de caución", para la ejecución del proyecto "Jebel Ali Power Station 'K' Phase III" para la construcción de un ciclo de gas. En la información remitida al regulador, Duro Felguera asegura que su cliente "no ha notificado la resolución del contrato ni comunicado la aplicación de penalizaciones que justifiquen la ejecución de los avales", por lo que considera que sus argumentos "no se ajustan ni al contrato ni a Derecho".

La multinacional asturiana "está poniendo en marcha todos los mecanismos a su alcance conforme al contrato y a las leyes aplicables para proteger sus intereses". La empresa ha precisado que, "en base a la información de la que dispone actualmente", no espera que "del desenlace final de esta contingencia resulte en ningún caso un impacto material para su patrimonio o su situación financiera".

Duro Felguera suscribió en mayo de 2017 con Dubai Electricity and Water Authority un contrato, bajo la modalidad "llave en mano", para la construcción de un ciclo abierto a gas de 500 megavatios (Mw)) en Jebel Ali por 204 millones de euros. La empresa esperaba que la planta, situada a unos 40 kilómetros de Dubai, estuviera operativa en el primer semestre de 2019.

Duro Felguera, que el pasado año obtuvo un beneficio neto de 10,9 millones de euros, aún está en proceso de negociación con la banca para obtener la línea de avales comprometida en el acuerdo de refinanciación firmado en 2018 para lograr mayores niveles de contratación. Nada más conocerse esta información Duro Felguera acelera las subidas en Bolsa y se anota cerca de un 29% en Bolsa.