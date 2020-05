Los comercios se enfrentan al Gobierno por no consultar ni explicar el veto a las rebajas

El enfrentamiento entre el sector del comercio minorista y el Gobierno a cuenta de las rebajas sube de tono. La decisión del Ministerio de Sanidad de prohibir todas las campañas de oferta y descuentos en las tiendas físicas, confirmada el miércoles por Salvador Illa argumentando que pueden provocar aglomeraciones, ha provocado una reacción en bloque del sector, tanto entre los grandes como en los pequeños comercios, que pide una rectificación urgente y explicaciones claras sobre los motivos que han llevado a esa decisión.

Precisamente es la falta de comunicación por parte del Ejecutivo, y las contradicciones entre los distintos ministerios con competencias en la materia, la que suscita la mayor parte de las críticas, más allá de la coincidencia al apuntar la falta de sentido de la medida.

“Estamos indignados que no se consulte con el comercio un asunto como este”, explica Eduardo Zamácola, presidente de la patronal del comercio textil Acotex. Este explica que se percataron de la prohibición indicada en el BOE del pasado sábado “de chiripa”. “Es indignante y hay una falta de credibilidad. Comercio nos dice que sí se pueden hacer, que las rebajas no se tocan, pero que hay que intentar no provocar aglomeraciones. Y después sale el ministro Illa a decir que se prohíben”, explica Zamácola.

Fue a través de una consulta de Acotex desde donde nació la contradicción entre el Ministerio de Sanidad y el de Industria, Comercio y Turismo, al pedir a este último una aclaración de la orden ministerial del BOE, recibiendo como respuesta que sí consideraba que estuviesen permitidas.

El presidente de Acotex confirma que ayer volvió a contactar con los responsables del ramo tras las declaraciones de Illa, pero ya le remiten directamente a Sanidad, que tiene la autoridad debido al estado de alarma.

Zamácola explica que durante el jueves envió una carta a Sanidad por distintas vías, entre ellas la Oficina de Información y Atención al Ciudadano. Esta última sí le dio respuesta, pero para sorpresa del presidente de Acotex le remitía al BOE del domingo 3 de mayo, como pudo comprobar este periódico. Esa publicación regulaba el comercio en fase 0, y no hace mención alguna a las rebajas. “Ni siquiera se han leído la carta porque no es de recibo”, lamenta el representante del comercio textil.

Desde la Confederación Española de Comercio (CEC), que representa al comercio de proximidad, se explicó durante el jueves que las contradicciones entre Comercio y Sanidad “provocan una grave inseguridad jurídica”. También se tilda de “despropósito” la medida y se califica de “intolerable” que se tomara sin consultar al sector.

Desde la patronal de la gran distribución Anged se pone el acento en lo innecesario de esa prohibición, teniendo en cuenta la limitación al 30% del aforo que está impuesta a los comercios en la fase 1, y que dado el menor ánimo de consumo sería inviable ver imágenes de aglomeraciones.

Imágenes que sí se dieron al principio de la crisis en los establecimientos de alimentación, pese a las cuales no se prohibieron promociones ni se dieron restricciones de aforo, sino que se priorizó el aseguramiento de la distancia de seguridad. “Eso es lo importante, como se ha visto en los supermercados. En ellos se estableció una serie de condiciones y a nosotros se nos imponen otras”, resalta Zamácola.