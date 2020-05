Vodafone rebaja en 840 millones el valor de sus activos en España por las peores previsiones de caja

Examen de las cuentas de Vodafone de su ejercicio fiscal concluido el pasado 31 de marzo. La operadora ha comunicado hoy que ha realizado un saneamiento de distintas filiales, por un importe total de 1.685 millones de euros, que afecta a Irlanda, Rumanía, la división Automotive y España.

El mercado español es el que asume el mayor impairment, con un total de 840 millones de euros, que se une al saneamiento de 2.900 millones realizado en el ejercicio anterior (en Irlanda asciende a 630 millones, por 110 millones de Rumanía). Vodafone señala que, dadas las complicadas condiciones económicas, la dirección ha decidido evaluar las perspectivas del negocio en España, y adelanta que las perspectivas de generación de caja son más bajas de lo previsto.

En su informe financieo, el grupo Vodafone explica que, durante el último ejercicio, en España ha habido un reposicionamiento del mercado hacia marcas de bajo coste, y la intensidad de la competencia está previsto que se mantenga elevada a medio plazo.

En términos operativos, los ingresos de Vodafone España bajaron casi un 8% en el ejercicio fiscal que concluyó el 31 de marzo, hasta 4.296 millones de euros. Los ingresos por servicios descendieron un 6,7%, hasta 3.904 millones.

La teleco, no obstante, parece haber frenado la caída de ingresos al registrar un descenso en el cuarto trimestre del 2,7%. La compañía ha recordado que esta evolución refleja su decisión de dirigirse hacia segmentos de valor tras no renovar los derechos de compra del fútbol televisivo, al considerarlos no rentables.

“La mejora en el trimestre refleja la tendencia, el incremento de precios en diciembre, la estabilización de la base de clientes en los últimos trimestres, y la migración de los usuarios a planes de precios con datos móviles ilimitados”, dice la operadora. Vodafone explica que en el cuarto trimestre incorporó 51.000 clientes de contrato móvil y 41.000 clientes de televisión, gracias a las nuevas ofertas de series y películas. Vodafone España sumaba 2,4 millones de clientes con los planes ilimitados al cierre de marzo, destacando que el arpu es mayor que antes.

El ebitda ajustado bajó un 1,7% en el conjunto del ejercicio, hasta 1.009 millones de euros, si bien el margen sube del 22,2% al 23,5%. Esta evolución es consecuencia de la reducción del arpu y de la menor base de clientes, que se compensó parcialmente por los menores costes en la compra de contenidos al salir del fútbol y de la reducción del 3,8% en los costes operativos. A principios de 2019, Vodafone España acordó un expediente de regulación de empleo que afectó a cerca de 1.000 empleados.

La compañía señaló que el ebitda ajustado en el segundo semestre fiscal volvió al crecimiento, al subir un 8,2% por los menores costes de compra de contenidos y comerciales.

El beneficio operativo ajustado del ejercicio fue negativo en 294 millones de euros, frente a los 220 millones del año anterior.