Data4 capta más de 300 millones para impulsar su crecimiento y ser líder en Europa en centros de datos

La compañía francesa de centros de datos Data4, perteneciente al grupo asegurador Axa desde 2018, ha llevado a cabo una “importante” recaudación de fondos, con el objetivo de acelerar su estrategia de crecimiento internacional y “duplicar sus ingresos para 2024”. La compañía no desvela la suma; “es confidencial”, dice a CincoDías su CEO, Olivier Micheli, que sí revela que la inversión conseguida les ayudará a financiar más del 50% de los 650 millones que planean invertir en los próximos cinco años, de donde se deduce que la cifra supera los 300 millones de euros.

La operación, liderada por Axa IM-Real Assets, ha supuesto la entrada de dos nuevos inversores a la sociedad. Micheli no revela sus nombres, pero aclara que “no habrá ningún cambio en el equipo gestor” tras la inversión, porque que el grupo Axa va a seguir controlando la mayor parte del capital.

Para el CEO de Data4, la fuerte inversión llevada a cabo muestra el deseo de los accionistas de participar activamente en la transformación digital “apoyando el desarrollo de los centros de datos, que son el verdadero pilar del mundo digital”. La compañía opera actualmente 19 data centers repartidos en sus campus de Francia, Luxemburgo, Italia y España, donde en junio de 2019 anunció una inversión de 100 millones en Madrid para construir su primer centro en el país.

“Es importante resaltar que los 650 millones que invertiremos en los próximos cinco años es la misma cifra invertida en los últimos 13 años”, continúa Micheli mostrando la ambición de la compañía, que aspira a ser líder de centros de datos en Europa. Un negocio donde compite con Equinix e Interxion, entre otros. En este contexto, el directivo destaca que Data4 tiene un gran potencial de desarrollo gracias a sus reservas únicas de terreno y energía (123 hectáreas y 204 MW disponibles), “muy valoradas por nuestros clientes, incluidos los principales operadores cloud y empresas multinacionales”.

La firma planea expandir sus campus existentes y construir 23 nuevos centros de datos. También seguirá invirtiendo, dice, en el desarrollo de edificios inteligentes y en innovación para sus clientes. Y no descarta alguna adquisición para ampliar su huella internacional, "en particular en Alemania, Europa Central y los países escandinavos". El directivo no desvela la facturación de la compañía, pero afirma que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos tres años. “Los ingresos han subido un 50% y la cartera de clientes se ha quintuplicado”.

El CEO de Data4 apunta que la crisis por Covid-19 ha acentuado aún más la importancia de los centros de datos. “Ha habido un incremento en la demanda, pero ha sido absorbida de forma bastante natural por la infraestructura existente; realmente son centros muy robustos que soportan grandes volúmenes de tráfico y de información”, añade Micheli, que recuerda que estos centros juegan un papel clave en la estabilidad de la red en las instituciones públicas y, en general, en todas las empresas. “Por ello han obtenido del Gobierno la categoría de infraestructura crítica, debido al confinamiento, y se han podido reanudar las obras rápidamente”.

El ejecutivo admite que aún no conocen con seguridad cuál va a ser el impacto del coronavirus en el sector, “pero parece claro que los proveedores cloud se beneficiarán de la crisis y nosotros apoyaremos su crecimiento exponencial”.

Micheli cree que nada va a ser igual tras la pandemia. "Creemos que la situación vivida va a tener un gran impacto, y que aquellas empresas que tienen sus fábricas en un único país querrán acercarlas a los distintos mercados donde operan, y para ello necesitarán centros de datos para albergar y procesar toda la información. Esta crisis sanitaria ha puesto en valor la importancia de tener la información y los datos más relevantes siempre accesibles de manera inmediata", dice.

El CEO de Data4 está convencido de que la vuelta a la normalidad una vez finalice el aislamiento, se hará de forma lenta y gradual, y las empresas continuarán algunos meses más operando de manera telemática. "Creemos que esta tendencia al teletrabajo será la nueva norma, aumentando la demanda de espacio en la nube y el alojamiento de información en centros de datos".

La expansión del Covid ha provocado, sin embargo, algún problema en la compañía, que ha tenido que cambiar sus planes respecto a la apertura de su centro de Madrid, previsto para esta primavera. “Si no hay ningún contratiempo, lo tendremos operativo a final de verano”.

Según Micheli, la llegada de Data4 a España ha tenido muy buena acogida. No desvela si ha cerrado ya acuerdos con clientes, pero señala que "debido al rápido aumento de la digitalización de la sociedad por el distanciamiento social, los actores internacionales e hyperscalers tienen que considerar seriamente contar con un centro de datos en el ámbito local [refiriéndose al de Madrid] para alinearse con las leyes de protección de datos en Europa y proporcionar la mejor experiencia al cliente con la ubicación dentro del país".