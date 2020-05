Todos a bordo del tren de la digitalización

El proceso de cambio tecnológico, digital y productivo que vienen experimentando las empresas conduce a su vez a una redefinición del mercado laboral que se acelerará en los próximos años. Para aprovechar las oportunidades que brinda la digitalización los trabajadores necesitan de una formación continua en nuevas habilidades y competencias técnicas y transversales. Y adquirir esos conocimientos supondrá una mejora de la empleabilidad.

Para que nadie se quede al margen de este proceso de digitalización o de la posibilidad de desarrollar sus competencias, la Fundación Accenture ha puesto en marcha Fundaula, “una plataforma de formación online, gratuita, que permite mejorar los conocimientos digitales de las personas y las habilidades personales, todo a través de formación de itinerarios hechos ya, en donde puedes evaluar tu nivel y escoger el que más te convenga”, explica Ana Millán, directora general de la Fundación Accenture.

Fundaula es fruto del trabajo de seis años de la Fundación Accenture, a través del programa Juntos por el Empleo de los Más Vulnerables, con las entidades sociales que se dedican a empleo, tanto en España como fuera, cuenta Millán. Los contenidos llegaban a los colectivos con mayor vulnerabilidad a través de estas entidades sociales de manera semipresencial. El paso que se ha dado ahora es ofrecerlo “en abierto para todo el mundo, ya no a través de una entidad social, que era la evolución natural del proyecto, pero que hemos acelerado porque el empleo, una vez que se está pasando el tema de la salud, empieza a ser la megaprioridad de nuestra sociedad”, señala la directora general de la Fundación Accenture.

La nueva plataforma online permite una formación autoconsumible

Así, la nueva plataforma online permite una formación autoconsumible y gratuita a través de cualquier tipo de dispositivo digital, con una navegación fácil e intuitiva. En la web Fundaula.es (accesible también a través de otras webs, como la de Fundae) se ofrecen 16 cursos de conocimientos digitales y 52 cursos de habilidades en español, y además, 8 de los cursos de conocimientos digitales y 37 de los de habilidades se ofrecen en tres idiomas: inglés, francés y portugués.

Seis itinerarios

La formación se realiza a través de seis itinerarios o recomendaciones sin importar el nivel conocimiento previo para acercar al usuario al mundo digital y el empleo. El usuario puede escoger en función de sus necesidades los cursos que quiera hacer. “Hemos puesto estas seis colecciones digitales que creemos que son orientativas. Si estás interesado en buscar empleo, céntrate en la colección Girando hacia la nueva era de empleo; si estás interesado en trabajar colaborativamente, céntrate en Equipos altamente colaborativos, etc. También se ofrecen recomendaciones según se van haciendo test”, ilustra Millán.

Para acceder a los cursos es necesario registrarse, para tener un control de acceso y habilitar la entrada a los materiales por parte de la fundación, “pero no se guardan datos personales”, puntualiza Millán. Los cursos son cortos, pueden llevar completarlos media hora, pero si se interrumpen se pueden retomar desde donde se dejó. “La plataforma te ayuda a que puedas hacer una formación dedicándole el tiempo que puedas y con la continuidad que vayas pudiendo, tranquilamente y a tu ritmo”, destaca la directora de la fundación.

Los contenidos interactivos guían en el desarrollo del conocimiento digital y habilidades

Hay contenidos interactivos, vídeos, juegos, infografías, reflexiones, etc., que guían en el desarrollo del conocimiento digital y habilidades personales necesarias para el mercado laboral. Esos conocimientos digitales son, por ejemplo, cómo realizar la transición al comercio electrónico, gestiones, trámites; la seguridad en la red, para acceder a la red con confianza, responsabilidad y con conciencia de los riesgos; cómo utilizar la digitalización para la búsqueda de empleo; trabajar colaborativamente en la red, etc.

Y dentro de las habilidades, según expone Millán, las hay muy básicas, relacionadas con la autoconfianza, autocontrol, comunicación, cumplimiento de normas, organización propia, tolerancia a la frustración, análisis y resolución de problemas. Y más específicas del ambiente laboral, capacidad de relación, orientación al logro, creatividad e innovación, negociación… O ya clarísimas, como la orientación a la clientela, a la iniciativa, a la toma de decisiones.

“Lo que yo destacaría es que es para todas las personas, que no hace falta que tengas conocimientos previos del mundo digital, que puedes engancharte en cualquier momento, y todo el mundo se tiene que enganchar porque esto es lo que vamos a tener como sociedad del futuro. Hay que subirse a este tren y no hay que tenerlo miedo, aunque no te hayas dedicado a él o no sepas muy bien, métete porque poco a poco vas a ir mejorando todo tu nivel”, subraya Ana Millán.