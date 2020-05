Estas son las calles de Madrid por las que se podrá pasear sin coches

La ciudad de Madrid da pasos hacia la desescalada y amplía el espacio público para evitar aglomeraciones. A partir de este sábado, se van a peatonalizar 19 kilómetros de calle en los 21 distritos de la ciudad durante todos los fines de semana y los días festivos. Además, desde este viernes, los parques más pequeños se mantendrán abiertos todos los días. Los más grandes, como Madrid Río, El Retiro o la Casa de Campo seguirán cerrados.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, lo ha anunciado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la región. A partir de este sábado, 19 kilómetros de calle de la ciudad de Madrid, 235.000 metros cuadrados, se mantendrán libres de coches desde las 8.00 de la mañana hasta las 10.00 de la noche. El Ayuntamiento peatonalizará 23 vías en las 21 zonas en las que se divide la ciudad. "Todos y cada uno de los distritos van a tener espacios peatonalizados en las que trataremos de evitar aglomeraciones", ha explicado Almeida.

El alcalde ha apelado, además, a la responsabilidad individual de los ciudadanos frente a las escenas de incumplimiento de las normas de seguridad que se han visto en algunas ocasiones. "La batalla no está ganada, no podemos perder la cara a la epidemia ni bajar la guardia". Almeida ha recordado las condiciones en las que se pueden producir las salidas de los ciudadanos. Los paseos no se deben dar a más de un kilómetro de distancia del domicilio, los padres pueden salir por separado con un máximo de tres niños o que el deporte tiene que ser individual. "No se puede parar en la calle a mantener conversaciones, estamos viendo escenas de este tipo", ha advertido el alcalde.

La lista de calles peatonales a partir de este sábado por distrito:

Centro

Plaza de Cascorro 672 metros

Calle Mayor (Bailén - Sol) 795 metros

Paseo del Prado (Carlos V - Cibeles) 1 kilómetro

Fuencarral (Quevedo - Bilbao) 455 metros



Arganzuela

Paseo Imperial (Plaza de Francisco Morano - Ronda de Segovia) 705 metros

Retiro

Menéndez Pelayo (O’Donnell - Mariano de Cavia) Más de 1,5 kilómetros



Salamanca

Goya (Alcalá - Doctor Esquerdo) 575 metros

Salamanca-Chamberí

Paseo de la Castellana (Goya - Emilio Castelar) 1 kilómetro

Chamberí

Santander (Islas Filipinas - San Francisco de Sales) 405 metros

Chamartín

Paseo de la Castellana (Concha Espina - Plaza de Cuzco) 656 metros

Tetuán

Avenida de Asturias (Vía Límite - Plaza Castilla) Más de 1 kilómetro

Bravo Murillo (Ríos Rosas-Cea Bermúdez) 369 metros

Hortaleza

López de Hoyos (Carretera Canillejas - Gran Vía de Hortaleza) 464 metros

Barajas

Plaza de Hermanos Falcó y Álvarez (Plaza Mayor de Barajas) 226 metros

Latina

Vía Carpetana (Caramuel - 15 de Mayo) 558 metros

Valmojado (Seseña - Maqueda) 1 kilómetro y 260 metro

Puente de Vallecas

Candilejas (Diligencia - Javier de Miguel) 525 metros

San Blas-Canillejas

Avenida Arcentales (Miguel Yuste – In. Libre de Enseñanza) 1 kilómetro y 60 metros

Moratalaz

Fuente Carrantona (Hacienda de Pavones - Arroyo Fontarrón) 608 metros

Vicálvaro

Paseo de los Artilleros (Vicalvarada - San Cipriano) 535 metros

Villaverde

Paseo Alberto Palacios (Plaza de Ágata - Oasis) 335 metros

Ciudad Lineal

Arturo Soria (Josefa Valcárcel - Alcalá) 1 kilómetro y medio

Francisco Largo Caballero (Avenida de Daroca - In. Libre de Enseñanza) 862 metros

Villa de Vallecas

Sierra Gorda (Gavia Seca - Enrique García Álvarez) 305 metros

Usera

Manuel Noya (Marcelo Usera - S. Nicodemes) 306 metros

Fuencarral-El Pardo

Monforte de Lemos (Av. De Betanzos - Ginzo de Limia) 654 metros

Moncloa

Quintana (Princesa - Avenida Pintor Rosales) 425 metros

Carabanchel

Antonio Antoraz (completa) 188 metros

Laguna (Oca - Vía Carpetana) 365 metros

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha anunciado este jueves en la misma comparecencia la apertura de zonas verdes hasta ahora cerradas por el Covid-19. "Esta Junta ha tomado la decisión de abrir los parques de los distritos que sirven de desahogo a los vecinos, pero no vamos a abrir todos los parques", ha advertido. Villacís ha abogado por el "criterio de máxima prudencia" para abrir las zonas verdes más pequeñas. "Iremos más despacio hacia la normalidad, es importante que los pasos que demos sean seguros".

La líder de Ciudadanos ha indicado que los parques que continuarán cerrados son Retiro, Fuente del Berro, Capricho, Quinta de los Molinos, Sabatini, Torre Arias, Juan Pablo I, Rosaleda, Finca Tres Cantos, Madrid Río, Casa de Campo, Rosaleda, Finca Tres Cantos o Parque del Oeste.