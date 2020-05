Los fallecidos por coronavirus descienden hasta los 213 en 24 horas

La cifra de fallecidos ha descendido ligeramente en las últimas 24 horas aunque continúa en la barrera de los más de 200. Este jueves se han registrado 213 nuevas víctimas mortales, respecto a los 244 que se notificaron el día anterior. La mayoría de las víctimas las han comunicado tres regiones: Cataluña (49), Madrid (38) y Castilla La Mancha (30). El número de nuevos contagios ha aumentado un 0,34% respecto al día anterior, son 754 nuevas personas diagnosticadas con pruebas PCR. La mitad de los nuevos casos los han notificado Cataluña y Castilla y León, las únicas dos comunidades autónomas que han superado los 100 positivos en las últimas 24 horas.

Los ingresos en UCI aumentan ligeramente respecto al día anterior. Son 58 nuevos, 40 los han notificado entre Cataluña y la Comunidad de Madrid. En una docena de territorios, además de Ceuta y Melilla, se han notificado entre cero y dos ingresos en unidades de cuidados intensivos. El número de hospitalizaciones en las últimas horas ha descendido hasta los 548, de nuevo acumuladas entre la capital y Cataluña.

En total, hay 221.447 positivos detectados por PCR, se han curado 128.511 personas, 2.509 en las últimas 24 horas y han muerto más de 26.000 pacientes con el Covid-19 desde que comenzó la crisis.

Según ha explicado Fernando Simón, el coordinador de la emergencia sanitaria, los datos de este jueves demuestran que se mantiene la evolución esperada. "Hace ya nueve días que se empezaron a tomar medidas de alivio, con los paseos de los menores de 14. A partir de hoy es cuando deberíamos empezar a ver si ha habido algún efecto. No se ha observado nada por ahora, mantenemos esta tendencia descendente”, ha explicado el doctor.

Acelerar la desescalada

El Ministerio de Sanidad continúa celebrando reuniones con las comunidades autónomas que solicitan pasar a la siguiente fase 1 de la desescalada el próximo lunes. Todas los territorios, excepto Cataluña y Castilla y León quieren avanzar en la desescalada que permitiría aliviar el confinamiento e incrementar la actividad económica.

Según ha explicado el doctor, hay un comité de doce expertos que valora con criterios sanitarios cada solicitud para tomar la decisión "el viernes por la noche o el sábado". En cualquier caso, Simón ha indicado que la última palabra la tiene el ministro de Sanidad, Salvador Illa, de acuerdo con la comunidad autónoma.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Simón ha valorado que aún no ha recibido la solicitud. "Habrá que valorar los datos cuando nos la manden", ha concluido. En cuanto al País Vasco, por ejemplo, el experto ha valorado que la región registra datos favorables para pasar a la fase 1 de la desescalada. "El País Vasco tiene una situación relativamente buena aunque tiene territorios que hay que valorar con detalle junto con la comunidad autónoma para llegar a una decisión consensuada", ha comentado.

Sobre los criterios que Sanidad estudia para definir si un territorio debe o no avanzar hacia la siguiente fase, Simón ha comentado que hay solo dos obligatorios. "Para cada una de las comunidades va a haber un informe técnico específico en el que se indicarán los objetivos fijados y si los cumple. No sé si se va a hacer público, pero se va a compartir con las comunidades. Sí que se puede hablar de algunos criterios lógicos que se tienen que dar para pasar de fase. Los parámetros son fáciles de identificar, pero los umbrales no se pueden dar porque no los hay, se evalúan en conjunto".