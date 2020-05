WhatsApp estrenará el envío y recepción de dinero en mayo, ¿sabes dónde?

Desde hace ya muchos meses se sabe que WhatsApp no quiere limitarse a ser una app de mensajería y ya está, y con el paso del tiempo va a tomar prestadas algunas funciones que ya realizan los bancos, a través de sus aplicaciones online. Y en el caso del envío y recepción de dinero no es una novedad que inauguren los de Facebook, pero sí que puede provocar un impacto enorme.

Al fin y al cabo, estamos hablando de más de 2.000 millones de usuarios potenciales en todo el mundo que podrían enviar y recibir dinero de manera rápida para ponerse al día con esas copas que terminó pagando el de siempre, o para completar el regalo comunitario de cumpleaños de un familiar sin tener que ir a por dinero al cajero.

A finales de mayo comienza el servicio

Fue en 2018 cuando ya empezamos a escuchar que WhatsApp iba a incorporar este nuevo servicio que, por las informaciones que llegan, podría parecerse mucho a plataformas como la española Bizum, que ha vivido un crecimiento importante en los últimos años como opción para el envío de dinero de una manera instantánea.

Unsplash

Pero claro, la irrupción de un gigante como Facebook no hace sino levantar recelos, al igual que ocurrió cuando la red social presentó en sociedad el lanzamiento de su propia moneda virtual (Libra) y los mercados rápidamente reaccionaron. En este caso no llegará a tanto, pero sí que se será vigilado por los principales actores en esto de gestionar el dinero: los bancos.

No en vano, esta puesta de largo de WhatsApp Payments, que tendrá lugar a finales de mayo en la India, llega tras un acuerdo de la app de mensajería con cuatro entidades del país: ICICI Bank, Axis Bank, HDFC Bank y State Bank of India. Sin ellos no sería posible que el envío o recepción de dinero se hiciera de la manera correcta, dentro de los chats, con la supervisión necesaria y, sobre todo, con el respaldo y garantías que obligan este tipo de funcionalidades.

Las fuentes que han conocido estos planes de WhatsApp hablan de una puesta en marcha progresiva, sin prisas, que alcanzará a todos los usuarios de aquel país a lo largo de los próximos meses. En el horizonte, el objetivo de que el volumen de transacciones que se esperan no colapsen los servidores desde el principio y para ello es necesario racionar el acceso.

El servicio WhatsApp Payments lleva en versión beta desde hace dos años y el principal obstáculo y dificultad del proyecto radica, no tanto en la parte tecnológica, como en la que tiene que ver de trabajar con los reguladores de cada país y con los bancos, para garantizar la seguridad de todas las transacciones. Todo con el objetivo, también, de probar este sistema en los tiempos de la pandemia, donde muchos establecimientos no admiten el pago con dinero en metálico. ¿Después de la India llegará a Europa?