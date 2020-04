Nueva Insta360 Nano S 4K, la cámara 360º compacta de Xiaomi para tu iPhone

La tecnología tiene estas cosas y es que se van produciendo diferentes modas que nos invitan a probarlas (y a gastar dinero) y que con el paso de los años, parece que terminan por caer en desuso. Ya pasó con las pantallas 3D, o la fotografía tridimensional, y un fenómeno similar ocurrió hace cinco años cuando las cámaras 360º irrumpieron en el mercado.

Cámara 360 4K de Xiaomi.

Desde entonces, hemos visto a muchas compañías apostar por todo tipo de dispositivos que no han cuajado ni se han convertido en mainstream, aunque una buena parte de los usuarios sí que se mantienen utilizándola cuando pueden: un viaje, un evento deportivo, un concierto... ya sabéis, esas cosas que hacíamos antes del Covid-19.

Xiaomi lanza la versión S

Se trata de la evolución de la anterior Insta360 Nano 3K de los chinos. Y es que estamos ante un modelo muy interesante, la primera por el precio, que la tenemos disponible por unos 280 euros en la web oficial , y con envío a España, y por otro, su diseño compacto que se inserta en el móvil y nos evita tener que llevar periféricos extraños, lo que nos ocupa las dos manos.

Y es que esta Insta360 Nano S 4K se ajusta al teléfono gracias al conector Lightning que incorpora y que lo fija como si fuera un elemento más del iPhone. Eso sí, os resultará extraño utilizarlo porque tendremos que cogerlo de la parte superior para apuntar a aquello que queramos inmortalizar en realidad virtual (que es en lo que se convierte cuando usamos gafas).

Esta cámara tiene una resolución real 4K con dos sensores grandes angulares de 210º cada uno. El resultado es que obtenemos imágenes planas de hasta 25MP de salida que el software de la cámara convierte en vídeos 4K a 30fps. Esos archivos se pueden almacenar (opcionalmente) en el iPhone y podremos verlos gracias a la aplicación especial que trae de Xiaomi y que usaremos con la cámara.

Xiaomi Insta360 Nano S 4K.

Aunque va anclado al teléfono, esta cámara de Xiaomi es completamente independiente ya que tiene su propia ranura para tarjetas microSD, de hasta 64MP, donde almacena todas las fotos o vídeos que saquemos. Dispone de una batería de 800 mAh., por lo que es de suponer que también podremos usarla sin estar conectada al terminal.

No tiene protección contra polvo o líquidos, ni conectividad NFC o bluetooth, aunque sí Wifi y, precisamente gracias a ella, podremos realizar chats en directo, subir a redes sociales e incluso hacer stream en algunas de las principales plataformas como YouTube, Facebook, etc. Si no habéis probado esta fotografía 360, es muy curiosa en algunas circunstancias.