Los niños menores de 14 años podrán acompañar a los adultos a las actividades permitidas

El Gobierno ha aprobado una nueva prórroga del estado de emergencia hasta el 9 de mayo. La medida viene acompañada por un "alivio parcial" del confinamiento. A partir del 27 de abril los niños menores de 14 años podrán salir a la calle acompañados por un adulto, la persona con la que habitualmente convive, "para ir, por ejemplo, al supermercado o a la farmacia, actividades imprescindibles para la familia que ya estaban incluidas en el estado de alarma, en un tiempo que no está tasado". María Jesús Montero, la ministra portavoz del Gobierno, lo ha anunciado tras el Consejo de Ministros de este martes. "Esta medida se ha adoptado siguiendo las recomendaciones de los expertos, la mayoría de los niños han permanecido en sus domicilios estas últimas cinco semanas, por lo que la probabilidad de que estén contagiados es realmente baja", ha explicado Montero.

La ministra ha pedido responsabilidad a los padres para que las salidas se hagan siguiendo de forma escrupulosa las medidas de distanciamiento social, para que se garantice su seguridad. Montero ha advertido, sin embargo, que no se trata de una relajación de las normas de contención. "Iremos monitorizando la situación, para ampliar el alivio de la norma o reducirlo, dependiendo del resultado", ha añadido Montero.

Isabel Celaá, la ministra de Educación, lo ha adelantado este martes en una entrevista con TVE en la que ha detallado que se deberá tener un cuidado para evitar los contagios y que no estará permitido ir a parques. "Estamos hablando de salidas de niños acompañados por un mayor y que obviamente tengan un cuidado esmerado para que no vayan a parques públicos donde puedan tocar cosas que estén contaminadas. Será un paseo corto", ha subrayado la titular de Educación. Celaá ha adelantado que hay "otras cuestiones encima de la mesa" como la de que los mayores puedan salir, pero se abordarán en otro momento, no este martes.

Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de emergencia el pasado 14 de marzo, 8,3 millones de menores permanecen encerrados en sus casas. Han pasado cinco semanas de confinamiento y varias comunidades autónomas y expertos piden al Ejecutivo desde hace semanas suavizar las medidas de confinamiento para permitir la salida de menores. Tal y como dijo Sánchez durante su comparecencia en la noche del pasado sábado, las medidas de España son "las más drásticas y más estrictas de Europa y del mundo".