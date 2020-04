Sanidad eleva a 585 los nuevos fallecidos en 24 horas

La introducción de las nuevas pruebas serológicas ha distorsionado las cifras de este viernes. Así lo ha explicado Fernando Simón, coordinador de la emergencia, en la rueda de prensa diaria de la gestión técnica del coronavirus. Simón ha confirmado un reajuste de la serie histórica por las discrepancias en una comunidad autónoma, sin especificar cuál. A falta de cifras definitivas, Simón ha tomado como datos sólidos el número de nuevos fallecidos, que asciende este viernes a los 585, en total hay 19.478. Sin embargo, este dato oficial acumulado no concuerda porque la diferencia entre los fallecidos este jueves y este viernes supone un total de 19.715. Simón ha pedido paciencia, ya que los técnicos están tratando de corregir las series. "Los datos han sido siempre coherentes, pero en los últimos días ha habido alguna discrepancia en una comunidad, hay que decidir por una de las fuentes, la más sólida, y corregir las series históricas. En cuanto esta serie esté disponible, se va a colgar en la página web. Esperamos que la variabilidad sea pequeña, aunque puede que algunas de las cifras nos llame la atención”.

El incremento de los casos positivos nuevos se mantiene en el 2,8%, frente a las cifras de más del 20% del principio de la crisis. El total acumulado, según el Ministerio de Sanidad, llega a los 188.068. En cualquier caso, la tendencia en la evolución del número de positivos y fallecidos continúa a la baja. La cifra de muertos ha pasado a incrementarse de un 38% al 3%. La presión en las UCI también se reduce hasta un 1,5% de incremento. También ha habido confusión en cuanto a las personas dadas de alta, "hay cierta discrepancia de unos 5.000 casos a nivel nacional", ha explicado el doctor.

"Se está incorporando información que hasta ahora no se estaban incluyendo por el aumento de las nuevas pruebas serológicas, unido al uso de muestras", ha explicado Simón. "El impacto real no lo sabremos hasta que no haya pasado la epidemia, ya que tenemos que hacer estudios específicos con series estables que midan lo mismo día a día para saber cómo evoluciona la pandemia. Si los datos tienen demasiadas distorsiones es difícil tomar deciciones. Vamos a tener unos cuantos días para readaptarnos, porque tenemos más tests que antes, muchas comunidades están

En el mundo, hay más de dos millones de personas contagiadas por coronavirus en 180 países. EE UU es el país más castigado, con más de medio millón de casos. La letalidad continúa subiendo progresivamente. China, por detrás, lleva ya muchas semanas notificando únicamente casos importados. Por detrás están Irán, Brasil, Canadá e India. "Esperemos que con las lecciones que aprenden del resto del mundo, consigan remitir sus cifras", ha dicho Simón.

"El incremento de casos a nivel europeo sigue subiendo, a día de hoy tenemos cinco países con más de 100.000 casos", ha añadido el doctor. España encabeza la lista en el continente, seguida por Italia y Reino Unido.