No, la situación no solo no ha cambiado a mejor sino que ha emperado. Los gestores de fondos son especialmente negativos. Han elevado la liquidez de sus carteras hasta el 5,9% en abril, un incremento mensual de ocho décimas por la situación del coronavirus, con un nivel sin precedentes desde hace 19 años, cuando se produjeron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y además solo el 15% considera que la recuperación será en V, según la última encuesta, mensual, de Bank of America.

La encuesta muestra un "pesimismo extremo", con un 93% de los encuestados esperando una recesión en el presente ejercicio, y convalidando las previsiones del FMI, que hablan de una caída del PIB mundial del 3% este año. Las creencias sobre las formas geométricas de la salida de la crisis económica son diversas. Pero la que menos adeptos logra es la de V. El 52% cree que la recuperación tendrá forma de U; el 22% apuesta por la W, y solo el 15% dice que tendrá forma de V.

Los gestores están tan desconfiandos que además de inflar el colchón de la liquidez se han puesto a vender Bolsa. El peso de la renta variable en las carteras es el menor desde marzo de 2009, cuando el Standard & Poor's 500 tocó los 666 puntos en el peor momento de la Gran Crisis Financiera para Wall Street. Ahora es del 27% con un recorte de 29 puntos porcentuales en un mes.

Un 63% de los encuestados anticipa que los beneficios esperados por acción caerán en los próximos doce meses. Así, los inversores dejan de preocuparse de cuestiones cruciales hasta hace unos meses, como la retribución a los accionistas, con dividendos o, especialmente planes de recompra de acciones. La lección es clara: el 79% considera que la gran misión ahora es blindar sus balances. Solo el 5% pide retribución extra.

Por ello, en la asignación de activos los gestores han rebajado el peso de los activos cíclicos, con un mínimo en energía, y han dado más presencia en las carteras a activos defensivos, con un máximo en el sector de la salud.

El 90% de los encuestados considera que el riesgo de impagos es la mayor amenaza actual para la estabilidad de los mercados financieros. Se trata del mayor nivel de preocupación por imapgos de una década, con niveles similares a marzo de 2009, con la última crisis económica.

El indicador de alcistas y bajista permanece fijo en 0, lo que supone que el posicionamiento del inversor es muy bajista. La gran sorpresa (leáse la ioronía) es que el gran motor que frenaría todos los nmalos augurios, tanto en crecimiento como en Bolsa y beneficios sería el descubrimiento de una vacuna.