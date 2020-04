Las exportaciones chinas bajaron un 6,6% en marzo, menos del 14% previsto

El comercio exterior de China suavizó en marzo el desplome de los dos meses anteriores, si bien sigue marcando una tendencia bajista cuyo final se aleja a medida que otras economías del mundo decretan órdenes de confinamiento. Los datos de aduaneros mostraron una caída del 6,6% en las exportaciones en marzo, en relación con el año anterior, cifra que mejora tanto el desplome del 17,2% en enero y febrero como la previsión de un descenso del 14%. Las empresas aceleraron envíos después de casi dos meses de retrasos en los pedido.

Sin embargo, aunque las cifras comerciales no eran tan malas como se temía, los analistas no son optimistas, dada la situación en el resto del mundo. "Las cifras comerciales de marzo, que superan las expectativas, no significan que elel futuro es despreocupado", apuntó Zhang Yi, economista jefe en Pekín en Zhonghai Shengrong Capital Management. "Una caída del 20% o más en el segundo trimestre es un evento altamente probable; se deberían desplegar más políticas para abordar los posibles problemas sociales derivados del desempleo masivo", añadió.

Mientras, las importaciones se redujeron en un 0,9% desde el año anterior, también por debajo de expectativas del mercado de una caída del 9,5%, que las aduanas atribuyeron a la mejora la demanda interna. Había caído un 4% en los dos primeros meses del año. Los mercados bursátiles de Asia extendieron sus ganancias después del informe comercial de China.

La mayoría de los analistas esperan una caída del producto interno bruto del primer trimestre de China. Los datos, que se publicarán el viernes, mostrarán una contracción, la primera caída trimestral desde por lo menos 1992.

El gran impacto de la pandemia en las empresas y los consumidores desencadenó una explosión sin precedentes de estímulos por parte de los encargados de la formulación de políticas en torno al mundo en los últimos dos meses.

El portavoz de aduanas Li Kuiwen dijo en una conferencia de prensa que el comercio mostró algunos signos de recuperación en marzo, a medida que la demanda interna recupera la normalidad, pero subrayó que las dificultades que enfrenta el comercio exterior no pueden subestimarse.

La semana pasada la Organización Mundial del Comercio predijo que el comercio de bienes se reduciría más rápidamente este año que en la crisis financiera mundial hace una década antes de repuntar en 2021 cuando la pandemia COVID-19 retroceda.

Pero los analistas advierten que podrían pasar meses antes de que la economía regrese a la normalidad, ya que el virus se ha extendido rápidamente por todo el mundo, virtualmente cerrando muchos países y aumentando el riesgo de una recesión mundial pronunciada este año.

Julian Evans-Pritchard, economista principal de China en Economía del Capital, en una nota a los clientes, dice que "los vientos en contra de las exportaciones se intensificarán".