Netflix permite utilizar códigos PIN en todos sus perfiles, ¿sabes por qué?

Es algo casi natural, y la evolución lógica dentro de la plataforma. Y es que cuando se separan los contenidos infantiles de los que no lo son, es necesaria alguna medida de seguridad extra para que los menores no tengan la tentación de colarse en el perfil de alguno de sus padres a ver lo que se cuece entre sus series y películas.

Y es que tal y como estaba ahora la aplicación de Netflix, la diferenciación del tipo de perfil solo tenía efectos a la hora de separar los contenidos a los que tenía acceso cada miembro de la familia. Por un lado los pequeños de la casa, y por otro los demás que sí están autorizados a ver series y películas para mayores de 13, 16 ó 18 años.

Netflix pone un cortafuegos

Desde la plataforma han anunciado hace escasas horas que ya se han actualizado todas las cuentas de su servicio para que los encargados de cada hogar decidan si blindar un poquito más todos los perfiles. De esta manera, se podrán definir códigos PIN de cuatro números con los que se protegerán las cuentas de cada uno de los miembros de la familia.

Nuevos PIN para perfiles de Netflix.

La idea de la que parte Netflix es de que los niños no puedan, voluntaria o accidentalmente, entrar en los perfiles de sus padres o hermanos mayores para ver contenidos que no son los recomendados para su edad. Ya sabéis, esos jovencitos de apenas 10 años que ya quieren husmear a ver qué se cuece dentro de Élite, etc. O para que guardemos con celo todo eso que estamos viendo y nadie más sepan con qué andamos liados.

PIN para los perfiles de Netflix.

Tampoco es que Netflix sea un lugar donde los niños no puedan pisar, pero es cierto que existen muchos casos en los que tenemos a nuestro alcance series o películas con un exceso de referencias y escenas de sexo explícito, así como situaciones de violencia o documentales sociales a los que, como padres, no queremos que nuestros hijos tengan acceso. Como siempre, máximo respeto a las consideraciones que tenga cada uno a este respecto.

La forma de añadir, o eliminar, estos códigos PIN hay que ir hasta la información de la cuenta (ojo, solo a través de un navegador, ya que en las apps de iOS y Android no está disponible) y más tarde a la sección de 'Perfiles y control parental'. Allí podremos definir un código de cuatro números para cada cuenta, lo que servirá, no solo para que los niños no se cuelen, sino para que nadie más tenga acceso a lo que vemos. Que también es otro motivo para querer mantener cierta intimidad.